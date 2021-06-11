"Сістэма каардынат": книгу о судьбах известных белорусов издала "Белорусская энциклопедия"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга "Сістэма каардынат" Зои Подлипской вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", сообщили БЕЛТА на предприятии.

Издание рассказывает о судьбах известных людей страны, которые рассказывают в интервью об основных этапах своей жизни, щедро делятся воспоминаниями о родных местах и близких людях, вспоминают о детстве, юности, взрослении. "У каждого из них собственная система жизненных координат, определившая их отличительную траекторию судьбы. Среди героев авторских разговоров белорусские прозаики и поэты Янка Сипаков, Владимир Липский, Александр Карлюкевич, Виктор Шнип, Наум Гальперович, Казимир Камейша, Виктор Кажуро, языковеды Виктор Ивченков и Игорь Копылов", - отметили в издательстве.

"Траектория судьбы человека начинается со своеобразной точки отсчета - его рождения. Проходит время, и каждый выбирает свою заветную тропу, создает собственную систему жизненных координат, стремится определить правильные ориентиры, чтобы наполнить ценностным смыслом свою предопределенную Богом и выбранную сердцем дорогу. Из отличительных и неповторимых историй судьбы людей состоит история судьбы страны, ее прошлое и современное, закладывается фундамент на будущее. И именно люди - тот бесценный клад, который питает родную землю особой силой и могуществом", - подчеркнули в "Белорусской энциклопедии".

Зоя Подлипская - член Союза писателей Беларуси, отличник печати Беларуси, лауреат премии "Человек безбарьерной среды-2019". С 2009 года она была главным редактором журнала "Роднае слова", а с 2019 года занимает должность директора Центра православного краеведения и национальной культуры. Зоя Подлипская является автором сборников поэзии "Палон нябёсаў", "У вэлюме завей", "Малюся зорам", сценария документального фильма "Я - дзяўчынка на шары", посвященного белорусской писательнице Раисе Боровиковой, а также книги прозы "Нашчадкі выбранцаў" и романа-исповеди "Маналог у паўстагоддзя".-0-