Съемки нового военного фильма проходят в Браславском районе

4 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Съемки совместного белорусско-российского военного фильма начались в агрогородке Опса Браславского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Браславском райисполкоме.

Белорусское ООО "Кинокомпания Грин-студио" и российская кинокомпания "Среда" начали съемку художественного фильма под рабочим названием "Голем", основанного на реальных событиях. В нем будет рассказываться о жителе небольшого белорусского городка, который в первые годы Великой Отечественной войны спрятал в подвале своего дома еврейскую девушку, чтобы спасти ее от преследования оккупантов. Затем главный герой ценой своей жизни помогает ей выбраться из села и отводит к партизанам. За такой подвиг реальный прототип киногероя был удостоен памятного знака в музее "Яд Вашем" в Израиле и звания "Праведник мира".

Режиссер киноленты - Александр Котт, автор кинопроизведений "Брестская крепость", "Обратная сторона Луны", "Троцкий" и многих других. На съемочной площадке работал оператор Влад Опельянц, который был задействован в создании таких известных картин, как "Уроки фарси", "Статский советник", "12".

Первый этап съемок уже прошел в Опсе не так давно, следующий блок будет отработан в агрогородке на Браславщине в первой декаде ноября, а в конце декабря съемки переместятся в Дисну Миорского района. Агрогородок приглянулся режиссеру фильма, который вместе с командой объездил многие населенные пункты запада и востока Беларуси. Опса привлекла Александра Котта атмосферой старых еврейских общин с их каменными домами. Центральная площадь, расположение на холме, дворы, дух старины, люди - все это сыграло в пользу одного из красивейших населенных пунктов озерного края.

Представители съемочной группы рассказали корреспонденту БЕЛТА, как были очарованы и типажами, которых нашли среди жителей агрогородка, и приемом в Опсе. Им активно помогали в работе представители местной власти, РОВД, ГАИ, а также все неравнодушные жители. Гостей из Минска впечатлили также виды, открывавшиеся в окрестностях, и они увезли с собой множество живописных снимков. Продюсер фильма отметил, что даже несмотря на удаленность от столицы, Опса может не единожды стать кинофорпостом для деятелей киноидустрии.

В массовке киноленты было задействовано около 200 человек из Минска и порядка 50 местных жителей.-0-