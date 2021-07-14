Сюрреалистические натюрморты, офорты, складанки - на выставке в НЦСИ покажут графику Юрия Яковенко

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка графики Юрия Яковенко "Астральный натюрморт" откроется 15 июля в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Данный проект в НЦСИ продолжает серию персональных выставок лауреатов Национальной премии в области изобразительного искусства.

"На ретроспективной выставке можно будет увидеть наиболее известные графические серии Юрия Яковенко. Одна из них - серия офортов "Сонет" - удостоена в 2020 году Национальной премии в области изобразительного искусства в номинации "Графика". Серия создавалась под влиянием японской графической школы и состоит из 13 гравюр, собранных в специальный футляр", - отметили организаторы.

Значительная часть работ на выставке - сюрреалистические натюрморты. "Натюрморт - это система символов, намеренно создаваемая художником. В натюрмортах художника системы выстраиваются из предметов и растений, измененных метаморфозами и существующих за гранью привычного предметного мира. Во многих случаях они связаны с бренностью материального, прежде всего человеческого тела", - продолжили в НЦСИ.

"Еще одна большая серия работ - так называемые складанки - офорты, состоящие из отдельных частей, которые невозможно сложить, будто пазл. Но они, тем не менее, образуют несомненную гармонию. Эти детали, будто дверные щелки, через которые мы заглядываем в астральный мир, имея возможность увидеть там лишь обрывки странных образов, детали трансформаций и превращений, фантастических существ, неизвестных взглядов, не имея доступа в этот мир за гранью и никогда не видя его целиком", - добавили организаторы.

Работы Юрия Яковенко были подарены королеве Великобритании Елизавете II и папе римскому Бенедикту XVI, хранятся в Королевском собрании в Швеции и многочисленных музейных собраниях в Беларуси и за рубежом. Художник из Гродно является обладателем более 25 наград различных биеннале и конкурсов графики.

Выставка продлится по 12 сентября.-0-