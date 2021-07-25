Сюрреалистический мир живописи Игоря Карпова представят на выставке в Минске

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка живописи "Облако сюрреализма" художника, члена Белорусского союза архитекторов Игоря Карпова откроется 4 августа в Художественной галерее Михаила Савицкого, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В экспозиции будет представлено более 20 живописных произведений, которые сам автор определяет как сюрреалистичные. "Картины художника изобилуют образами, идеями, символами, знаками. Они как бы концентрируют в себе и мифологию, и религии мира, и различные философские течения, и ушедшие цивилизации. Тем самым автор рассуждает над историей человека и человечества. Сочетание в одной композиции совершенно различных элементов кажется парадоксальным, но при этом демонстрирует уровень развития современного человека, которому доступны знания и информация, накопленные многими поколениями. Роботы и инопланетяне, свирепые тигры и хрупкие женщины, рыцари и ангелы и еще множество различных персонажей наполняют морские, небесные, горные, пустынные и урбанистические пейзажи холстов Игоря Карпова", - отметили организаторы.

"Живописные композиции автора отличаются ярким колоритом и экспрессией. Ведущую роль в них играет цвет. Цветовая палитра художника выражает психологические оттенки настроения, высокую эмоциональность", - добавили в галерее.

Игорь Карпов учился в художественной школе, художественном училище имени Н.И. Фешина в Казани. Окончил Академию художеств СССР - Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, факультет архитектуры в Санкт-Петербурге. 12 лет работал главным архитектором Партизанского района Минска. В составе авторского коллектива проектировал здания современных Белорусского государственного академического музыкального театра, Дворца культуры тонкосуконного комбината в Минске, жилую застройку по улицам Пулихова, Захарова, Филимонова, Металлистов, Старовиленскому тракту, проспекту Дзержинского. Несколько лет работал в Министерстве архитектуры и строительства, ОАО "Минскпромстрой".

Его персональные выставки экспонировались в Национальном историческом музее, Белорусском союзе архитекторов, "Минскпроекте", художественной галерее "Университет культуры". Игорь Карпов неоднократно становился лауреатом республиканских и международных конкурсов в сфере изобразительного искусства. Кроме того, он занимается также и литературным творчеством, пишет стихи. В свет вышли его книги "Три "Т" ангела-хранителя: трагизм, терпение, торжество", "Поррима. Апокалипсис отменяется или милосердие космоса", книга стихов.

Игорь Карпов является членом Белорусского союза архитекторов с 1983 года и членом Евразийского союза художников с 2017 года.-0-