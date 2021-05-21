Сказка для слепых детей: в Минске презентовали тактильную книгу Елены Масло

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская детская писательница Елена Масло не нуждается в представлении: ее творчество любят и дети, и даже взрослые. Теперь одна из ее сказок доступна и для незрячих: в столичной СШ №188 для детей с нарушениями зрения сегодня состоялась презентация тактильной книги "Мяне завуць Лахнэска" и аудиодиска с озвученным произведением автора, передает корреспондент БЕЛТА.

Уникальность выпущенной книги - в сочетании тактильного изображения главного героя, созданного вручную гродненскими кукольными мастерицами, и шрифта Брайля, который доступен незрячим людям.

Во время презентации

Идея создать такую книгу появилась у социально-культурного учреждения "МоцАрт" довольно давно. Средства собирали по всей Беларуси. В итоге было издано несколько экземпляров, которые вместе с аудиодисками переданы в каждую белорусскую школу для детей с нарушениями зрения: в Гродно, Жабинке Брестской области, Василевичах Гомельской, Молодечно, Шклове, а теперь еще и в Минске.

В столичной школе (с учетом надомного обучения) порядка 100 учеников. На встречу же пригласили школьников помладше - с первого по седьмой классы. И знакомство с настоящей писательницей вышло весьма оживленным.

"Бачу па вачах, што вы спачатку не паверылi, што пісьменніцу могуць зваць Масла. Але гэта маё сапраўднае прозвішча. Цяпер вы можаце Масла яшчэ і чытаць!" - посмешила ребят писательница. Теперь-то они точно запомнят, как зовут автора.

Елена Масло познакомила детей с героями своей сказки, заодно закрепив "смачныя" белорусские слова-наименования в памяти школьников. Они узнали, в том числе, что белорусские жабы "крумкаюць", коровы "рыкаюць".

"Это было одной из важных целей проекта, ведь белорусской литературы, опубликованной шрифтом Брайля, очень мало. Да и детской литературы в принципе, - отметил директор социально-культурного учреждения "МоцАрт", организатор проекта Александр Калоша. - Мы много работаем для незрячих людей. Но хотелось "зацепить" именно детей. А почему выбрали именно эту книжку? Главная героиня - чудовище Лохнеска - грустит из-за того, что она не такая, как все. Считает себя ужасной, потому что ее не принимают окружающие. Но потом знакомится с одиноким головастиком, который тоже считает себя никчемным из-за небольших размеров. Между ними возникает дружба. А затем приходит понимание, что их уникальность - это не плохо. Они могут быть счастливыми, как и каждый из нас".

Про что сказка? Она про то, как искать друзей, про то, что мы все разные. И мир был бы неинтересным, если бы мы были одинаковыми. В разнообразии и уникальности наша красота. И дети это почувствовали: каждый человек, каждое существо в мире имеет право жить, надо быть собой, верить в мечту, не сомневаться в себе, если кто-то критикует то, что ты не такой, как все. Вот о чем говорили они после того, как прослушали сказку в исполнении автора. А еще дети засыпали Елену Масло вопросами: сколько книг она написала, почему именно сказки. Спрашивали, есть ли по этой книжке мультфильм. Оказывается, есть! Кроме того, мультфильм снят и по еще одной сказке писательницы - "Лагодны воўк". Пока в широком прокате их нет, сначала такие новинки показывают на фестивалях.

"Давайце разам прыгадаем: які галоўны закон казачнага жанру? Дабро заўжды перамагае. Таму я люблю казкі і маю наіўную надзею, што, чым больш людзей нешта дзеля гэтага будзе рабіць, тым больш жыццё будзе падобнае на казку", - поделилась в завершение встречи писательница. А еще она надеется на дальнейшее сотрудничество с учреждением "МоцАрт", в планах которого - продолжить проект и, если он получит поддержку, создать серию детских книг со шрифтом Брайля.-0-