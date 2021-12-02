Сказка в окнах: центральная библиотека Могилева оформляет новогоднюю выставку

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 2 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:46 В Миорах на электронных торгах продано столетнее административное здание почти за Br44,2 тыс. Регионы
08:35 МИД Беларуси выразил протест в связи с задержанием Владимира Базанова Общество
08:20 Лесхозы Брестской области планируют реализовать 18 тыс. новогодних елей Регионы
08:09 В Беларуси за сутки при пожарах погибли два человека Происшествия
08:00 "Рождественская мистерия": батлеечные представления покажут в могилевском музее им.Масленикова Культура
07:39 Теннисисты сборной Сербии вышли в 1/2 финала Кубка Дэвиса Спорт
07:26 "Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции Президент
07:24 Сказка в окнах: центральная библиотека Могилева оформляет новогоднюю выставку Культура
07:20 В Минске мобильные датчики будут контролировать скорость на 12 участках Регионы
07:10 Пресс-конференция о развитии гастрономического туризма пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:09 Лукашенко: проект обновленной Конституции Беларуси опубликуют до Нового года Президент
07:04 Лукашенко о единой валюте с Россией: это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли Президент
07:00 Лукашенко: взаимодействие Беларуси и ОАЭ является примером прочного межгосударственного партнерства Президент
07:00 Лукашенко подчеркивает заинтересованность Беларуси в интенсификации отношений с Лаосом Президент
07:00 Картина дня: молодежная политика, цены на газ и льготы для студенческих семей при рождении детей Общество
00:59 За сутки на острове Пальма зафиксировали 374 землетрясения В мире
00:35 В США выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон" В мире
00:08 В Италии рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет В мире
01.12.21
01.12.21 23:33 В ЮАР вторые сутки подряд число заболевших COVID-19 увеличивается почти вдвое В мире
01.12.21 22:48 "Мешков Брест" обыграл "Эльверум" в матче гандбольной Лиги чемпионов Спорт
01.12.21 22:29 Число жертв при стрельбе в школе в США возросло до четырех В мире
01.12.21 21:59 Хоккеисты минского "Динамо" уступили СКА в матче чемпионата КХЛ Спорт
01.12.21 21:55 Самую масштабную ретроспективу работ Рафаэля представили в НЦСИ Культура
01.12.21 21:50 Белорусский союз женщин проведет торжественное мероприятие по случаю 30-летия Общество
01.12.21 21:29 Молодежный театр эстрады представит в декабре 4 новогодних премьеры Афиша
01.12.21 21:14 ФОТОФАКТ: В Бресте стартовала предновогодняя ярмарка Регионы
01.12.21 21:02 Пилотный проект по проведению экскурсий для старшеклассников реализуют в Беларуси Общество
01.12.21 20:34 Более 20 стран зафиксировали омикрон-штамм коронавируса В мире
01.12.21 20:23 Макей в Стокгольме встретился с главой МИД Турции Политика
01.12.21 20:21 Сивец: в проекте новой редакции Конституции сохранены базовые подходы к внешней политике Общество
Все новости
Все новости
Культура
02 декабря 2021, 07:24

Сказка в окнах: центральная библиотека Могилева оформляет новогоднюю выставку

Фото tvrmogilev.by
Фото tvrmogilev.by
Новости темы "Новый год"
Лесхозы Брестской области планируют реализовать 18 тыс. новогодних елей
ФОТОФАКТ: В Бресте стартовала предновогодняя ярмарка

2 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В окнах Центральной городской библиотеки имени К.Маркса идет оформление новой выставки "С Новым годом и Рождеством приходит сказка в каждый дом". В них разместятся иллюстрации сказок и инсталляции к ним. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала библиотекарь Центральной городской библиотеки Ирина Пантюшенко.

"Новый проект - это совместная работа библиотеки и могилевских мастеров из "Шчырай майстэрнi". Уже второй год мы вместе оформляем к новогодним и рождественским праздникам окна библиотеки. В этом году решили сделать акцент на тематических сказках, - рассказала библиотекарь. - Оформлять окна будут следующим образом: сначала будут демонстрироваться иллюстрации к сказке, а в следующем окне разместится инсталляция на эту тему. Иллюстрации готовит библиотека, а мастера уже приступили к обустройству сказочных сюжетов".

В окнах библиотеки в ближайшее время появятся герои из книги про Гарри Поттера, сказок "Серебряное копытце", "Щелкунчик", "Лиса-колядовщица", "12 месяцев", "Рождественская каша", "Снежная королева" и другие. "Кроме этого, одна из композиций будет посвящена книге Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Это не совсем новогодняя история, но мы выбрали ее, потому что в этом году книга празднует свой юбилей", - отметила Ирина Пантюшенко.

В проекте приняли участие порядка 15 мастеров. Они представили различные авторские изделия: куклы, украшения, предметы интерьера, вытинанки. "Все эти предметы должны помочь зрителям интерпретировать ту или иную сказку", - отметили в библиотеке.

В полную силу выставка в окнах заработает с 10 декабря. Познакомиться с необычными инсталляциями можно будет до 15 января.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
библиотека выставка Могилев
Новости рубрики Культура
Фото magilev.by "Рождественская мистерия": батлеечные представления покажут в могилевском музее им.Масленикова
Фото ncsm.by Самую масштабную ретроспективу работ Рафаэля представили в НЦСИ
Фото из архива Белорусские переводы Священного Писания презентовали в НББ
Фото shklovinfo.by Аутентичные свадебные рушники пополнили коллекцию шкловского музея
Фото из архива Международный конкурс соберет в Минске лучших молодых пианистов из семи стран
Фото из архива В Могилеве в первый день зимы откроется выставка Веры Юрковой
Главное
Во время интервью "Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции
"Почему они не заберут у меня этот инструмент?" Лукашенко ответил на обвинения Запада по вопросу беженцев
Сергеенко: разговаривать с молодежью надо без формализма и на ее языке
"вОплати мечту 13" – новая рекламная игра для пользователей Оплати™!
Топ-новости
Картина дня: молодежная политика, цены на газ и льготы для студенческих семей при рождении детей
Лукашенко: проект обновленной Конституции Беларуси опубликуют до Нового года
Лукашенко о единой валюте с Россией: это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли
Макей провел встречу с директором БДИПЧ ОБСЕ
Пресс-конференция о развитии гастрономического туризма пройдет сегодня в БЕЛТА
МИД Беларуси выразил протест в связи с задержанием Владимира Базанова
Сивец: в проекте новой редакции Конституции сохранены базовые подходы к внешней политике
Лукашенко сообщил, что в Беларуси в учебном центре уже есть С-400
Беларусь и Азербайджан намерены продолжать совместные проекты в сфере безопасности
Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год
Дом "Женева" - лучший вариант для инвестиций! Самые выгодные цены на старте продаж! От 799 евро за м²!
Участники экскурсии во Дворце Независимости: это настоящий белорусский Эрмитаж
Абрамчик: школьники и учащиеся помогают собирать помощь для беженцев на границе
В Европе шок-цены, а у нас? Эксперты рассказали, будем ли мы тратить больше в магазинах
Беларусь призывает не политизировать миграционный кризис, а решать через сотрудничество всех сторон
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.