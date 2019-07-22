Сказки детства прозвучат по-новому в ночной программе "Большой бард-рыбалки"

22 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В ночной программе X Международного музыкального фестиваля "Большая бард-рыбалка" 26 июля впервые покажут сказки советских и зарубежных авторов от творческого проекта "Диафильм live". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Действо развернется на малой сцене в "Одесском дворике" и дополнит тематическую юмористическую программу. "Сказки детства прозвучат совсем по-новому и, возможно, даже совершенно неожиданно, - отметили в оргкомитете. - Зрителю предложат отправиться в новые феерические путешествия по сказочным мирам и художественным подземельям. Участники проекта воссоздадут "ритуальную" атмосферу диапросмотра, показывая пленки с диафильмами советского времени на большом экране в новой интерпретации и живом актерском и музыкальном сопровождении".

Будут необычные актерские и музыкальные решения. Живая музыка и шумовая озвучка, игра смыслов, символов и аллюзий дополнят зафиксированный на пленках продукт ушедшего времени и превратят показ диафильмов в яркое аудиовизуальное действо - что-то среднее между спектаклем и концертом. Возрастное ограничение 16+ носит рекомендательный характер, так как интерпретации сказок и показываемый материал могут быть недостаточно понятны детям. Взрослые же, напротив, получат яркие впечатления, пищу для души и ума.

Читать, петь и шутить будут профессиональные актеры: Елена Гиренок, Наталья Леванова, Александр Ефремов и Антон Макуха. Музыкальное решение - Андрей Евдокимов. Стартует проект ровно в полночь после завершения на главной сцене концерта "С юбилеем, бард-рыбалка!". Финалом ночной фестивальной программы в "Одесском дворике" станет ретро-дискотека с народной артисткой России Людмилой Татаровой.

"Большая бард-рыбалка" стартовала в 2010 году и стала визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области. За девять лет форум посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, Литвы, Латвии, Италии, Болгарии.

Генеральный партнер проекта - ОАО "Могилевский мясокомбинат", официальный партнер - булочно-кондитерская компания "Домочай", информационные партнеры - БЕЛТА, "СБ. Беларусь сегодня", Альфа Радио, телеканал СТВ, телерадиокомпания "Могилев" и информационное агентство "Могилевские ведомости".

Организаторами фестиваля выступают Могилевский облисполком, Быховский райисполком, областной общественный совет по развитию агроэкотуризма, творческое объединение "Своя среда" и Дворец культуры области.-0-