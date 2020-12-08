Сказочные пейзажи зимнего Витебска представлены на выставке Феликса Гумена

8 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В художественном музее Витебска работает выставка акварелей мэтра Феликса Гумена "Сказка четвертого сезона", сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозицию вошли 20 зимних пейзажей 2017-2020 годов. Художник писал Витебск и его пригороды Лужесно, Бороники. Акварели написаны с удивительным чувством и мастерством: выразительность контуров, линий, эмоциональные переходы цвета, крупные формы. Художник создает свои работы в ярком порыве души, выплескивая в них свою энергетику и неординарность. "Автор не только дарит людям свое творчество, но и учит отношению к искусству и жизни в целом. Обилие тем, разнообразие технических приемов, масштабность мышления, смелое акварельное письмо - все это нашло свое отражение в творчестве Феликса Гумена", - отметили в музее.

Выставка "Сказка четвертого сезона" продлится по 28 февраля 2021 года.

Феликс Федорович Гумен родился 28 марта 1941 года в селе Кольцово Кумарского района Амурской области (Россия) в семье военнослужащего. Детство и юность прошли в частых переездах по месту службы отца. В 1958 году Феликс Гумен поступил на художественно-графический факультет Витебского пединститута. Он был первым в СССР, чей дипломный проект представлял акварель. Деятельность художника отмечена Почетным знаком Министерства культуры Беларуси, медалью за заслуги в изобразительном искусстве. Произведения Феликса Гумена находятся во многих музеях и частных коллекциях мира. В фонде художественного музея Витебска находится более 1 тыс. работ мастера.-0-