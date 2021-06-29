Скидки на билеты 30% - дирекция "Славянского базара" запускает финальную акцию

29 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Дирекция фестиваля "Славянский базар в Витебске" запускает 30 июня финальную акцию для желающих посетить мероприятия форума, сообщили БЕЛТА в дирекции.

"Только 30 июня при покупке билетов на все мероприятия в Летнем амфитеатре в кассах Центра культуры "Витебск" и на сайтах билетных операторов kvitki.by и ticketpro.by предоставляется скидка в размере 30%. Обращаем внимание, что она действительна в течение суток с 00.00 до 24.00 30 июня и только для физических лиц", - рассказали организаторы.

Дирекция форума предлагает следить за актуальными новостями на сайте фестиваля и ЦК "Витебск", а также в официальных сообществах - @festivalvitebsk и @gck.vitebsk - в Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook.

XXX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 15 по 18 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 14 и 19 июля. Ожидается, что в форуме примут участие представители 33 стран.

Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.-0-