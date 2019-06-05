Скоробогатов: "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" - бренд театра и музея-заповедника "Несвиж"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль оперного и балетного искусства "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов", который пройдет с 14 по 16 июня, стал настоящим брендом и театра, и историко-культурного музея-заповедника "Несвиж". Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА режиссер двух концертов фестиваля, приуроченных к 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко, заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов.

"За десять лет "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" стали настоящим брендом и театра, и несвижского музея-заповедника, - отметил Виктор Скоробогатов. - Мы заметили, что "Вечерами" интересуются не только белорусские зрители, но и туристы из разных стран мира, встречали даже из Китая и Африки. Зрители не покидают своих мест даже во время дождя - открывают зонтики, надевают плащи и продолжают слушать и смотреть".

Режиссер напомнил, что проведение музыкальных и театральных фестивалей под открытым небом - давняя европейская традиция, к которой 10 лет назад присоединился Большой театр оперы и балета Беларуси. Резиденция рода Радзивиллов стала для театра вторым домом. "Такая идея пришла к нам, когда еще не были до конца реконструированы ни наш театр, ни Несвижский дворец, - рассказал Виктор Скоробогатов. - Мы уже работали над оперой несвижского композитора Яна Давида Голланда "Чужое багацце нікому не служыць". Помню, как приехали с презентацией будущей премьеры в Несвиж, услышали необычайную акустическую атмосферу во дворе и поняли, что лучшего места для проведения фестиваля под открытым небом нам не найти".

На протяжении десятилетия артисты балета, оперы и музыканты оркестра театра дарят гостям старинного Несвижа радость встречи с шедеврами мировой классики. В течение трех дней тысячи зрителей могут увидеть и услышать классические и современные произведения, показы которых проходят на нескольких сценических площадках: во внутреннем дворе и Театральном зале замка Радзивиллов, городской ратуше, а также в стенах одного из красивейших барочных костелов Европы - костеле Божьего Тела.

Откроется фестиваль 14 июня в Театральном зале Несвижского замка концертом заслуженной артистки Беларуси Елены Сало "Портреты. Клавдия Шульженко". Затем в Фарном костеле Божьего Тела прозвучит концерт "Белорусской капеллы". Его режиссер и руководитель коллектива Виктор Скоробогатов в год празднования 200-летия со дня рождения Станислава Монюшко подготовил программу "З Ойчам Адвечным". "Композитор 18 лет работал органистом в костеле святого Яна в Вильне, - рассказал Виктор Скоробогатов. - Он написал довольно много произведений религиозного характера. Мы и на предыдущих фестивалях исполняли 2-3 произведения Монюшко. На этот раз прозвучит много органных и вокально-камерных произведений композитора".

Вечером внутренний дворик замка Радзивиллов превратится в итальянскую Верону, где артисты театра покажут премьеру нынешнего сезона - балет Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке народного артиста СССР и Беларуси художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева.

Во второй фестивальный день жителей и гостей Несвижа ждут захватывающая опера Джакомо Пуччини "Тоска" в постановке главного режиссера театра Михаила Панджавидзе и еще один концерт, посвященный Станиславу Монюшко. В концертной программе "Станіслаў Манюшка на Радзіме" в исполнении ведущих солистов прозвучат произведения: "Вечаровая песня", "Да Немана", "Лірнік вясковы", ария комиссара Бонавентуры Выкрутаччо из оперы "Ідылія", "Цыганская песня", "Італьянская арыя, альбо песня", "Праснічка". "Композиции мы объединили в концерт-спектакль, который будет напоминать музыкальный салон в шляхетских кругах. В ХІХ веке не было ни магнитофонов, ни телевизоров и, чтобы проводить такие вечера, нужно было самим сесть за рояль, сыграть и спеть", - подчеркнул Виктор Скоробогатов.

Струнный квинтет "Серенада" 16 июня приглашает встретить новый день "С песней по жизни". В Театральном зале Несвижского замка в исполнении коллектива, а также артистов оркестра и солистов оперы прозвучат песенные хиты советского кинематографа.

Финальным аккордом масштабного театрального open air белорусского Большого станет гала-концерт "Звезды Большого в Несвиже", который пройдет на главной сцене во внутреннем дворе замка. В программе - известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия. Дирижер - Вячеслав Чернухо-Волич.

"Помимо обширной музыкальной программы, гостей фестиваля ожидает насыщенная музейная программа в Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж". В Большом выставочном зале разместится экспозиция, посвященная античной культуре - источнику знаний и вдохновения из коллекции и фондов Национальной библиотеки, а в Малом выставочном зале - произведения мастера-резчика по дереву Александра Свирида", - анонсировали в театре.-0-