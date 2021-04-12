Скрипач Олег Пауля выступит с программой "От классики до рока" в Минске

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт знаменитого скрипача Олега Паули в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра пройдет 21 апреля в PrimeHall. Мероприятие является частью нового проекта Белорусской государственной филармонии "От классики до рока", сообщили БЕЛТА в филармонии.

Олег Пауля - уникальный белорусский музыкант, обладающий ошеломляющей энергетикой и потрясающей художественной смелостью. Он является основателем и солистом группы PALLADIUM Electric Band, которая наряду участвовала в шоу-программах, фестивалях, телевизионных проектах, благотворительных акциях и неоднократно выступала на музыкальных площадках СНГ и Европы.

"Артист представит публике свою интерпретацию известных классических, поп- и рок-композиций в программе "От классики до рока", предвосхищающей концепцию нового альбома проекта "Paul Ya", который скоро выйдет в свет. Невероятная сила воздействия солиста в сочетании с величественной мощью симфонического оркестра способны покорить даже самого притязательного зрителя", - отметили организаторы.

За дирижерским пультом выступит заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин.-0-