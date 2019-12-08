Скрипач-виртуоз Сергей Белозерцев даст сольный концерт в Белгосфилармонии

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сольный концерт скрипача-виртуоза Сергея Белозерцева "Торжество скрипки" пройдет на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии 13 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связей с общественностью филармонии.

К выбору программы для сольного выступления скрипач подошел с особой ответственностью. Ее основная идея - показать любимый инструмент в самых разных жанрах и формах (соло, в ансамбле, в сопровождении струнного оркестра). И для этого Сергей Белозерцев пригласил своих друзей - лучших представителей молодого поколения белорусских исполнителей: Михаила Радунского (виолончель), Ольгу Подгайскую (орган), Юрия Нехая (гитара), Алексея Пшеничного (фортепиано).

Белорус Сергей Белозерцев играет у Владимира Спивакова в Национальном филармоническом оркестре России. При этом он находит время и силы давать сольные концерты (в Беларуси, России, Италии и Франции), а также принимать участие в необычных проектах уникального российского оркестра без дирижера "Персимфанс". Недавнее выступление этого ансамбля совместно с Дюссельдорфским симфоническим оркестром буквально ошеломило публику ультрасовременного московского зала "Зарядье".-0-