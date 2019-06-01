Скрипачка на балконе витебской ратуши исполнит попурри под аккомпанемент стихов о Шагале

1 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новый сезон музыкально-поэтического проекта "Над городом", посвященного Марку Шагалу, откроется сегодня у городской ратуши в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном краеведческом музее.
Начнется акция в 16.00. Прозвучат стихи, в их числе произведение витебского поэта Давида Симановича "И сказал Шагал, чуть дыша…". Кульминацией мероприятия станет выступление скрипачки, студентки Витебского госуниверситета Натальи Кручковской. Девушка на балконе ратуши исполнит попурри французской, еврейской и белорусской мелодий под аккомпанемент стихов о Марке Шагале и воспоминаний художника о городе. В это время внизу актеры молодежного театра "Колесо" будут развлекать пришедших на открытие проекта гостей.
Мероприятия проекта будут проходить по субботам, в 16.00. Впервые проект "Над городом" был реализован в 2018 году по инициативе отдела спорта и туризма Витебского горисполкома при поддержке облисполкома, областного краеведческого музея, местной турфирмы и педагогического факультета Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова.-0-
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