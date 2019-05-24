Скульптурную композицию фестиваля "Золотая пчелка" пополнил знак Словакии

24 мая, Климовичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Климовичах состоялась церемония закладки символического знака - соты Словакии - в скульптурную композицию международного фестиваля детского творчества "Золотая пчелка", сообщает корреспондент БЕЛТА.

На фестивале сложилась добрая традиция: в честь гостей, впервые принимающих участие в "Золотой пчелке", устанавливать в городском парке табличку с названием страны. В этом году Словакия стала 24-й в созвездии стран-участниц за 18-летнюю историю музыкального форума.

Председатель Климовичского райисполкома Леонид Засемчук тепло поприветствовал делегацию Словацкой Республики и выразил уверенность, что нынешний фестиваль подарит всем участникам яркие впечатления и интересные встречи. "Уверен, что новые знакомства и дружба молодых людей послужат надежной основой для развития культурного сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

Глава района вместе с участницей фестиваля Михаэлой Элизабет Мигашовой из Словакии и самым юным артистом Климовичской земли Иваном Андрейчиковым дополнил скульптурную композицию символической табличкой Словакии. Затем музыкальный форум продолжился праздником детства.

Фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" проходит в Климовичском районе с 1996 года. В 2001 году конкурс получил статус международного. Лауреатами форума в разные годы были Ксения Ситник, Андрей Кунец, Анна Мушак, Лидия Заблоцкая. Раньше фестиваль радовал гостей и жителей региона один раз в два года. С 2017 года принято решение проводить "Золотую пчелку" ежегодно. Организаторами музыкального форума выступают Министерство культуры Беларуси, Могилевский областной исполнительный комитет и Климовичский райисполком.-0-