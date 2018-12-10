Скульптурные работы Дмитрия Оганова в бронзе, камне и стекле представят в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка "Я и мое время" белорусского скульптора Дмитрия Оганова откроется 17 декабря в художественной галерее "Университет культуры", сообщила БЕЛТА директор галереи Марина Татаревич.
В экспозиции будет представлено около 30 работ, выполненных в бронзе, камне и стекле. "Все творчество Дмитрия Оганова наполнено глубокой философской мыслью. Скульптор обращается к архетипическим образам, извечным вопросам о смысле жизни и сотворении мира. Его интересуют проблемы межкультурного диалога, на котором строилась история, развивались культура и цивилизация. Работая с мифами и символами, художник пытается дать им современную трактовку, отходя от стилизации, ироничности и субъективизации", - отметила директор галереи.
Выставка "Я и мое время" продлится по 6 января.
Дмитрий Оганов работает в монументально-декоративной и станковой скульптуре с бронзой и камнем. Окончил Минское художественное училище имени А.К.Глебова и Белорусскую государственную академию искусств. Стажировался в творческих мастерских живописи, графики и скульптуры при Министерстве культуры Беларуси. Член Белорусского союза художников. Преподает в БГУ на кафедре дизайна рисунок и монументально-декоративные формы в интерьере и экстерьере. Лауреат и дипломант международных и отечественных конкурсов. Его скульптуры установлены в Минске, Новополоцке и Мюнстере (Германия).-0-
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