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Культура
29 января 2021, 14:30

Скульптуры и графику итальянских художников представили в НХМ

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скульптуры и графику итальянских художников Лизы Сотилис и Джорджо де Кирико представили на выставке в Национальном художественном музее, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы продолжаем наше знакомство с прекрасной художницей, которое состоялось несколько месяцев назад. Тогда у нас родилась идея создания совместного выставочного проекта, который будет работать в стенах нашего музея. Данная выставка открывает дарования Лизы Сотилис и Джорджо де Кирико в скульптуре, графике", - рассказала заместитель генерального директора по научной и просветительской работе Национального художественного музея Светлана Анейко. По ее словам, этот проект для многих стал знаменательным событием, потому что в ближайшее время из-за эпидемиологической ситуации в мире в музее не планировали больших международных проектов.

Лиза Сотилис - греко-итальянский скульптор, живописец и ювелир, также известна как коллекционер и меценат. В ее собрании - произведения современных художников и предметы древнего греческого, китайского, индийского, афганского, мезоамериканского и африканского искусства. В октябре 2020 года Лиза Сотилис передала в дар Национальному художественному музею прекрасный образец итальянского ткачества - орнат, датируемый второй половиной XVI - началом XVII века. "Он сейчас представлен в экспозиции древнего белорусского искусства. Но гвоздь программы - это скульптура самой художницы и прекрасные работы Джорджо де Кирико из коллекции Лизы Сотилис. Несмотря на препоны в виде границ и непонимания языка, художница как творец несет искусство и раскрывает для себя и всего мира богатство греческой культуры", - подчеркнула Светлана Анейко.

Гостья художественного музея - это чрезвычайно разносторонний художник, она эмоциональный живописец, в чьей палитре теплые и экзотические цвета и чувственные оттенки вовлечены в замысловатую, нескончаемую и яркую игру. Кроме того, Лиза Сотилис является автором росписи капеллы святого Антония Падуанского в церкви Сан-Джованни Баттиста алла Крета в Милане. Она на протяжении нескольких лет была единственной помощницей Джорджо де Кирико в его крупных скульптурных проектах. Именно художнице была оказана честь ретушировать восковые модели художника перед отливкой в бронзе.

"Здесь, на белорусской земле, я очень счастлива. Счастлива потому, что искала вот тот Эдем, земной рай и нашла его именно здесь. Для меня Минск и Беларусь стали большим сюрпризом и открытием. И здесь я нашла еще одну необыкновенную вещь. Это чистота души, которая сейчас, может быть, не встретится в других странах Европы", - поделилась Лиза Сотилис.

Произведения Лизы Сотилис отличает удивительная естественность и простота. "Если говорить о моих работах, то это неотъемлемая часть меня, моего разума и сердца. Мои произведения - это постоянный поиск, потому что вся моя жизнь - это поиск. Поиск, может быть, плохого, хорошего, очень разного, что в итоге воплощается в моих работах", - продолжила художница.

"У меня есть еще планы для Беларуси. Помимо скульптуры, я занимаюсь и ювелирными украшениями. Пусть для вас мои проекты станут сюрпризом. Ведь я человек очень спонтанный и внезапный. И с детства я вынесла и несу дальше по жизни непредсказуемость", - добавила Лиза Сотилис.-0-

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