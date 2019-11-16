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16 ноября 2019, 08:57

"Славянские театральные встречи" соберут в Гомеле творческие коллективы из четырех стран

Фото из архива
Фото из архива

16 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XIV Международный фестиваль "Славянские театральные встречи" состоится в Гомеле 3-7 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Гомельского областного драматического театра Владимир Ступинский.

Девиз нынешнего форума - "Театр как праздник". Фестивальные спектакли пройдут на четырех сценических площадках - Гомельского облдрамтеатра, городского молодежного театра, государственного театра кукол и городского центра культуры.

Откроет форум 3 декабря выступление Национального академического театра имени Янки Купалы. Главный драматический театр республики привезет гоголевского "Ревизора". Также свои спектакли представят театральные коллективы как хорошо знакомые гомельской публике, так и те, кто на форуме побывает впервые. В конкурсной программе заявлено около десятка спектаклей. Так, со своими постановками познакомят Брянский театр драмы имени А.К.Толстого (Россия), Черниговский областной академический украинский театр имени Т.Г.Шевченко (Украина), Таганрогский театр имени А.П.Чехова (Россия), впервые - Тбилисский театр юного зрителя (Грузия). Среди белорусских участников - театральный проект HomoCosmos (Минск), Гомельский городской молодежный театр, Мозырский драматический театр имени И.Мележа и, конечно, хозяева фестиваля - Гомельский областной драмтеатр.

"Мы ожидаем, что фестивальные дни неоднократно продемонстрируют близость и дружеское сотрудничество театральных коллективов из разных стран. К примеру, спектакль "Белая сорока" Тбилисского театра юного зрителя поставлен по мотивам книги Я.Барщевского "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах" ведущим белорусским режиссером, художественным руководителем государственного академического театра юного зрителя Владимиром Савицким", - отметил собеседник.

Яркой частью мероприятия станет и празднование 6 декабря 80-летия Гомельского областного драматического театра. "Славным, трудным и даже героическим страницам прошлого облдрамтеатра будет посвящен юбилейный вечер, который начнется в 18.00", - уточнил Владимир Ступинский. На вечер приглашены люди, которые внесли большой вклад в развитие учреждения - ветераны театра, режиссеры и художники, чьи произведения на сцене хорошо запомнились публике, ведущие театроведы и педагоги по театральному искусству, коллеги из белорусских, украинских, российских театров, с которыми гомельский коллектив поддерживает прочные творческие связи, создает совместные проекты, проводит гастрольные выступления, участвует в театральных фестивалях.

Завершит программу 7 декабря совместный проект Черниговского театра имени Т.Г.Шевченко и Гомельского облдрамтеатра. Комедия "Ужин по-французски" Марка Камолетти в постановке заслуженного артиста Украины Андрея Бакирова будет сыграна интернациональным белорусско-украинским составом и сразу на двух языках.

На фестивале будут работать международное жюри и театральные критики из разных государств. "География - Беларусь, Россия, Украина, Польша, Грузия", - уточнил Владимир Ступинский.

Международный фестиваль театрального искусства "Славянские театральные встречи" ведет свою историю с 1989 года. По инициативе руководителей региональных театров центрами фестиваля стали Гомель (Беларусь), Брянск (Россия) и Чернигов (Украина), где он проводится с различной периодичностью. За это время форум принимал ведущие театральные коллективы Минска, Киева, Санкт-Петербурга, Москвы, Кишинева, Одессы, Кракова, Вильнюса, многих других городов Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.-0-

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