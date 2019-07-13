"Славянский базар - 2019": Витебск принимает международный форум искусств

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебск продолжает принимать главное культурное событие 2019 года - "Славянский базар". XXVIII Международный фестиваль искусств проходит в городе над Двиной с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 16-17 июля.

В эти дни с утра и до зари Витебск представляет собой одну большую сцену для праздника искусства во всех его проявлениях. На концертных площадках сменяют друг друга программы известных артистов эстрады, музыкантов, джазовых и классических исполнителей. А на улицах в фестивальный интерактив вовлекают публику художники и перформеры, кавер-бэнды и инди, рок-группы, актеры и танцоры.

Все самое интересное не остается без внимания и наших корреспондентов. Основные события "Славянского базара в Витебске" - в обзоре БЕЛТА.

Таисия Повалий удостоена награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" "У нее особая история: в свое время она стала победительницей конкурса молодых исполнителей на этой сцене, и сегодня ее имя заслуженно засияло на площади звезд нашего "базара", - сказал Президент.

Ксения Галецкая завоевала Гран-при детского конкурса на "Славянском базаре в Витебске" Всех организаторов конкурса и его юных участников за огромную профессиональную работу поблагодарил председатель международного детского жюри певец Боссон (Швеция).

Бесконечный роман с музыкой - "Славянский базар" открылся Прозвучали знакомые позывные фестиваля - и ставшие уже за эти годы близкими и родными ведущие на трех языках стран - учредительниц форума приветствовали шеститысячный зал и еще более многочисленную телеаудиторию.

Многочисленные приветствия поступили в адрес "Славянского базара в Витебске" Об этом рассказала на церемонии открытия форума ведущая гала-концерта заслуженная артистка Беларуси Елена Спиридович.

Иван Здонюк откроет программу конкурса молодых исполнителей на "Славянском базаре" Несколько дней представители 16 стран репетировали в Минске свои выступления совместно с Национальным академическим концертным оркестром Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Рапота: "Славянский базар" - важная культурологическая площадка для Союзного государства Такое мнение высказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в фестивальном Витебске.