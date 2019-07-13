"Славянский базар - 2019": Витебск принимает международный форум искусств

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебск продолжает принимать главное культурное событие 2019 года - "Славянский базар". XXVIII Международный фестиваль искусств проходит в городе над Двиной с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 16-17 июля.
В эти дни с утра и до зари Витебск представляет собой одну большую сцену для праздника искусства во всех его проявлениях. На концертных площадках сменяют друг друга программы известных артистов эстрады, музыкантов, джазовых и классических исполнителей. А на улицах в фестивальный интерактив вовлекают публику художники и перформеры, кавер-бэнды и инди, рок-группы, актеры и танцоры.
Все самое интересное не остается без внимания и наших корреспондентов. Основные события "Славянского базара в Витебске" - в обзоре БЕЛТА.
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