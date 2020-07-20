"Славянский базар" дарит колоссальный опыт - Роман Волознев

20 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Славянский базар в Витебске" для победителя конкурса эстрадной песни "Витебск-2020" Романа Волознева - это прежде всего колоссальный опыт. Об этом белорусский артист рассказал журналистам по окончании концерта, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас я просто опустошен неимоверно и пока еще не осознаю свою победу, - сказал обладатель Гран-при. - Поверю в нее, наверное, через неделю".

По его словам, все участники конкурса выступали профессионально. "Когда была первая репетиция и я услышал конкурсантов, то был очень впечатлен. Все вокалисты подобрались невероятно сильные. И для меня большая честь, что на их фоне члены жюри выделили меня, - отметил Роман Волознев. - Даже если бы по итогам конкурса победу завоевал кто-то другой, то не расстроился. Для меня это прежде всего колоссальный опыт".

Пользуясь случаем, артист поблагодарил свою большую команду, в которую входят белорусские и российские специалисты. "Я дико признателен всем людям, которые причастны к этой победе в такой же степени, как и я, - подчеркнул Роман Волознев. - Очень счастлив, что мне представилась честь выступать от Беларуси на "Славянском базаре" и сделать это достойно".

На конкурсе участник от Беларуси выходил на сцену под номером 13. "Для меня это число всегда было счастливым. Думаю, помогло и здесь", - добавил он.-0-