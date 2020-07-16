"Славянский базар" обогащает духовное наследие славянских народов - Бондарь

16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" - это уникальный проект, обогащающий духовное наследие славянских народов. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции, посвященной открытию XXIX форума, министр культуры Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Славянский базар в Витебске" - уникальный проект. Он зажигает новые звезды, имена творческой молодежи, представляет результат их работы широкому кругу зрителей и поклонников эстрадного искусства. В то же время фестиваль сохраняет традиции, обогащая богатое духовное наследие славянских народов", - подчеркнул министр культуры.

Юрий Бондарь напомнил девиз, сформулированный создателями форума 29 лет назад: "Через искусство - к миру и взаимопониманию". Сегодня он, как никогда, актуален, убежден он. "Рад, что молодежь, которая получит путевку в творческую жизнь на фестивале, будет определять картину будущего, руководствуясь идеалами сохранения мира, взаимопонимания, созидания и уважения к культурному наследию славянских народов", - добавил руководитель ведомства.

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