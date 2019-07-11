"Славянский базар" сегодня торжественно открывается в Витебске

11 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится сегодня в Летнем амфитеатре, сообщает БЕЛТА.

Старту форума сопутствует целый церемониал - парад участниц международного фестиваля-конкурса барабанщиц и мажореток, которые пройдут от площади Свободы до площади Победы, где в полдень стартует и само состязание. Умельцы иного плана - мастера народных художественных ремесел по вытинанке из разных стран - будут вырезать свои "Ажурныя мары" на ул. Пушкина.

Победители конкурсов "Славянского базара-2018" подняли флаг нынешнего фестиваля Флаг фестиваля впервые был поднят три года назад на XXV форуме, и с тех пор эта церемония стала еще одной его яркой традицией.

Днем загорится новая звезда на Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра - здесь получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Таисия Повалий.

Наконец, будет раскрыта интрига XVII Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2018": гала-концерт и награждение победителей пройдут в концертном зале "Витебск" в 17.00. А вечером обладатель Гран-при среди прочих выйдет на сцену Летнего амфитеатра на торжественном концерте открытия форума в 20.30. В программе - самые любимые артисты, давние друзья форума и новые лица: Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Стас Михайлов, Варвара, Татьяна Буланова, Александр Панайотов; Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Ядвига Поплавская, Руслан Алехно, ансамбль "Песняры", Президентский оркестр Беларуси, Государственный академический ансамбль танца Беларуси; Алессандро Сафина, Таисия Повалий, Боссон и многие другие.

ФОТОФАКТ: "Звездный поезд" прибыл в Витебск Утром 11 июля на перроне железнодорожного вокзала станции Витебск встретили "звездный поезд", на котором прибыли российские артисты для участия в международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

Аншлаги ожидаются и на других площадках форума. В областной филармонии свой "Фестиваль без границ" - гостья из Латвии Илона Багеле представит программу "Cantando y amando" ("Пою и люблю"). На сцене Национального академического драмтеатра представят всем известную классику - комедию "Ревизор". А галерея Коласовского театра в этот день превратится в выставочный зал для работ из фондов Гродненского государственного историко-археологического музея "Петр Шумов. Возвращение домой".

Цикл выставочных мероприятий продолжат и другие: в краеведческом музее презентуют выставку "Белорусские музыкальные инструменты", а в музее истории частного коллекционирования - реконструкции старинных гравюр "Библия для народа".

Белорусский театр "Лялька" покажет хэппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона" и интерпретацию древнегреческих мифов "Сестры Грайи". И праздник в полном объеме придет на фестивальные улицы: первые мероприятия IV Феста уличного искусства "На семи ветрах" - выступления танцоров, музыкантов, кавер-бэндов, художников, перформеров, театральных актеров, огненный спектакль и многое другое - пройдут на территориях у Пушкинского моста и на соседней площади, на ул. Толстого, возле Центра современного искусства, в парке Фрунзе. Именно к нему из сквера Маяковского ближе к полуночи протянется карнавал участников феста "Увертюра Промо Ветра" под зажигательные ритмы самба.

В этом году гораздо больше, чем обычно, будет задействована площадь Победы. В день открытия "Славянского базара" здесь будет особенно шумно и празднично. Эстафету барабанщиц и мажореток подхватят к вечеру шоу-группа "Маракасы", затем вокально-танцевальное шоу "На грани" представит шоу-балет "Феерия", выступят и другие артисты.

ФОТОРЕПОРТАЖ: На улицах фестивального Витебска ХXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 8 по 17 июля.

XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 11 по 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019".-0-