"Славянский базар" сегодня торжественно открывается в Витебске

16 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Торжественное открытие XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" состоится сегодня в Летнем амфитеатре, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первому дню форума будут сопутствовать различные мастер-классы, перформансы, квесты, танцы, шоу и выступления творческих коллективов на фесте уличного искусства "На семи ветрах". Также в краеведческом музее откроется выставка портретов из монет. Начнут работу любимые горожанами ярмарки мастеров.

После обеда загорится новая звезда на Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра. Здесь получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Филипп Киркоров. Он же выйдет на сцену на концерте открытия. По словам певца, это будет его первое выступление после ограничений, введенных из-за пандемии.

Вечером на сцену Летнего амфитеатра на торжественном концерте открытия выйдут исполнители различных возрастов и регалий. В программе - любимые артисты, давние друзья форума и молодые исполнители. Перед зрителями выступят Сергей Полунин, Елена Ваенга, Александр Буйнов, Олег Митяев, Инна Маликова и ВИА "Новые самоцветы", Анна Семенович, Митя Фомин, Инна Афанасьева, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Тима Белорусских, мужской хор "Всехсвятский" храма-памятника Всех Святых в Минске, Влад Сытник и многие другие.

За полчаса до полуночи на площадке возле концертного зала "Витебск" начнется первая киноночь под открытым небом. Новый бесплатный проект организован совместно с Национальной киностудией "Беларусьфильм". На протяжении нескольких ночей покажут картины отечественной студии. В этом году площадка около КЗ "Витебск" будет задействована и для проведения детского конкурса.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 16 по 19 июля. Основными событиями форума станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020".-0-