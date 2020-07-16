"Славянский базар" служит духовному единению славянских народов - Путин

16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" служит духовному единению и взаимообогащению культур братских славянских народов. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина гостям и участникам форума, которое зачитал на церемонии открытия фестиваля Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Фестиваль уже много лет служит благородным целям духовного единения и взаимообогащения культур братских славянских народов, играет значимую роль в развитии многополярного, многостороннего гуманитарного сотрудничества", - говорится в приветствии.
Президент России выразил уверенность, что и в этот раз жителей и гостей древнего Витебска ждет много интересного. В программе фестиваля - выступления исполнителей, представляющих не только соседние страны, но и государства других континентов. Запланированы концерты классической, современной и народной музыки, вокальные конкурсы, театральные постановки и различные выставки.
"Символично, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне лейтмотивом многих выступлений является тема мира, добра, согласия и дружбы между народами", - подчеркивается в приветственном адресе.
Владимир Путин от души пожелал участникам фестиваля вдохновения и творческих успехов, а зрителям - ярких и незабываемых впечатлений.
Многочисленные поздравления в адрес гостей и участников форума поступили также от глав Молдовы и Украины, премьер-министра Армении, политических и общественных деятелей Китая и других стран.-0-