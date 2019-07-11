"Славянский базар" сохранил актуальность и динамично развивается - Бондарь

11 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. "Славянский базар в Витебске" смог сохранить свою актуальность и динамично развивается. Такое мнение высказал сегодня на открытии Международного пресс-центра форума министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это стало возможным благодаря осмыслению и трансформации всего накопленного опыта в новые формы работы. Нынешний фестиваль - не исключение", - подчеркнул министр.

Юрий Бондарь напомнил, что в 1992 году фестиваль начинался с небольшого культурного мероприятия, сейчас же он представляет собой масштабный культурный форум с очень большим представительством. "География "Славянского базара" за все эти годы составила почти 75 стран мира. Мы видим большой интерес зрителей к мероприятиям, которые проходят в дни фестиваля на площадках Витебска", - отметил руководитель министерства. Он пожелал всем участникам "Славянского базара" - артистам, зрителям, журналистам, оргкомитету - получить удовольствие от работы и всех мероприятий.

События нынешнего форума будут освещать более 400 журналистов. Отдельные слова благодарности в адрес всех работающих на фестивале представителей СМИ выразил министр информации Александр Карлюкевич, подчеркнув, что благодаря их публикациям информация о "Славянском базаре в Витебске" находит широкое распространение по всему миру.

Неразрывную связь фестиваля и Союзного государства отметил заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре и науке Александр Сегодник. "Союзное государство и "Славянский базар" кровно связаны. В частности, с 2003 года во время фестиваля проходит День Союзного государства. В этом году он будет посвящен 50-летию творческой деятельности ансамбля "Песняры" и 20-летию Договора о СГ. Программа этого дня традиционно насыщена интересными культурными событиями, а также включает ряд социально значимых мероприятий по линии работы депутатов. Традицией стало участие в мероприятиях витебского форума победителей фестивалей "Творчество юных" в Анапе и "Молодежь за Союзное государство" в Ростове-на-Дону. Ежегодно на финансирование "Славянского базара в Витебске" СГ выделяет более 20 млн российский рублей", - рассказал он.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году проходит с 8 по 17 июля. Торжественная церемония и гала-концерт открытия состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля.-0-