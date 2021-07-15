"Славянский базар" стал примером конструктивного сотрудничества в гуманитарной сфере - Путин

15 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" стал ярким примером конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества в гуманитарной сфере. Об этом говорится в приветствии гостям и участникам фестиваля Президента России Владимира Путина, которое зачитал на торжественном открытии форума заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент России поздравил "Славянский базар" с юбилеем. "Ровно 30 лет назад в гостеприимном Витебске стартовал уникальный международный культурный проект, объединивший талантливых певцов и музыкантов со всего славянского мира. С тех пор фестиваль в полной мере подтвердил свою востребованность. Отрадно, что с каждым годом "Славянский базар" развивается, расширяет творческие горизонты, вовлекает в свою орбиту новых участников и преданных поклонников, знакомит публику с самобытным творчеством вокальных, академических, театральных, хореографических, фольклорных коллективов и исполнителей из десятков стран", - передал Владимир Путин теплые слова в адрес братского творческого форума.

Глава Российской Федерации выразил уверенность, что ярким событием станет концерт "Союзное государство приглашает", который проводится под эгидой Союзного государства Беларуси и России. Он поблагодарил устроителей фестиваля за профессионализм и большую организационную работу. Владимир Путин пожелал всем вдохновения, творческой удачи и самых добрых, незабываемых впечатлений.

Также приветственные слова в адрес фестиваля-юбиляра прислали друзья и поклонники форума из Китая, Грузии, Узбекистана, Азербайджана и других стран.-0-