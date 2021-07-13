"Славянский базар в Витебске - 2021": юбилейный международный форум искусств - главное

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два дня остается до официального старта XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Почти на неделю город над Двиной станет сердцем духовного и культурного единства. Весь Витебск превратится в масштабный концертный зал и зону ярких мероприятий музыкального праздника.

Основные события "Славянского базара в Витебске" пройдут с 15 по 18 июля. Дополнительные продлят праздник еще на два дня: 14 и 19 июля. На форуме ждут представителей 33 стран, в том числе порядка 5 тыс. артистов. Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств.

Торжественное открытие "Славянского базара в Витебске" стартует 15 июля на главной сцене. Во время церемонии вручат специальную награду Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию", гостей ожидает гала-концерт с выступлениями звезд мировой величины. В фестивальные дни традиционно пройдут ХХХ Международный конкурс исполнителей эстрадной песни и XIX Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2021". Напомним, в 2020 году заветную статуэтку "Лира" получил белорус Роман Волознев, а гран-при на детском конкурсе завоевала белорусская участница Ангелина Ломако.

Роман Волознев. Витебск, 2020 год

Ангелина Ломако. Витебск, 2020 год

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"Сюрпризом для зрителей станет 14 июля первый концерт в Летнем амфитеатре - симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед". На главной сцене будет размещена ледовая площадка размером 10 на 15 м, на которой состоится настоящее шоу от победителей и призеров мировых спортивных первенств по фигурному катанию - Государственного балета на льду Санкт-Петербурга. Все действо будет сопровождать Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пирола", - рассказали в дирекции фестиваля.

Концерты, театральные встречи, кукольный квартал, "Город мастеров", Дни молодежи и еще целый список культурно-развлекательных событий... Гостей фестиваля вне Летнего амфитеатра ожидает насыщенная программа: около 160 мероприятий, новинки и новый формат уже привычных площадок. Итак, что готовят посетителям юбилейного "Славянского базара в Витебске" - собрали главное.

Любимый витебчанами и гостями фестиваля "Город мастеров", который разместится на улицах Пушкина и Суворова, соберет около 250 ремесленников. По традиции будет работать и ярмарка в Задвинье: "Задзвінскі кірмаш" пройдет с 14 по 19 июля на территории культурно-исторического комплекса и участках улиц Ильинского и Чайковского. Жители и гости Витебска смогут познакомиться с традиционными видами ремесел и искусств Беларуси, России и Украины.

Славянский базар в Витебске - 2020

15 июля пройдет конкурс мажореток и барабанщиц: состязаться будут около 700 человек. Соревнования по традиционному бытовому танцу "Танчым разам" соберут около 500 участников. Массовым шествием в национальных костюмах представители разных уголков Беларуси пройдут по улицам города. Это станет ярким событием и придаст национальный колорит фестивалю.

На площадках Витебска выступят и духовые оркестры, пройдет конкурс глиняной игрушки, мастер-классы по ее изготовлению, будут организованы интерактивные площадки для детей.

"Конечно же, наши жители привыкли к фесту уличного искусства "На семи ветрах". Всех ждет широкая программа, будет установлена сцена на Пушкинской площади, задействуют и другие площадки, в том числе теплоход, который будет курсировать по Западной Двине. В этом году порядка 500 артистов будут создавать атмосферу на улицах Витебска, они представляют Беларусь, Россию, Украину и Германию", - рассказал заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин.

Будет работать кинотеатр под открытым небом. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа покажет свою программу. Белорусский театр "Лялька" в восьмой раз представит пользующийся популярностью "Кукольный квартал". Творческие коллективы из Беларуси, России и Украины покажут спектакли для детей и взрослой публики. Витебская филармония готовит джазовый проект, а также атмосферные концерты своих коллективов. В парке "Мазурино" пройдет чемпионат по автозвуку и фестиваль красок Holi Fest.

Ярким событием станут мероприятия Дней молодежи. Они пройдут в праздничном Витебске 16 и 17 июля в новом формате. Теперь это будет фестиваль молодежного творчества "Зажигает молодежь". Впервые на "Славянском базаре в Витебске" будет организована конференция Российско-Белорусского союза молодежи, что станет началом возобновления работы этой организации.

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