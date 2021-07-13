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13 июля 2021, 12:50

"Славянский базар в Витебске - 2021": юбилейный международный форум искусств - главное

"Славянский базар в Витебске", 2020 год
"Славянский базар в Витебске", 2020 год
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2021"
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В летних кафе Витебска увеличат число мест для гостей "Славянского базара"

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два дня остается до официального старта XXX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Почти на неделю город над Двиной станет сердцем духовного и культурного единства. Весь Витебск превратится в масштабный концертный зал и зону ярких мероприятий музыкального праздника.

Основные события "Славянского базара в Витебске" пройдут с 15 по 18 июля. Дополнительные продлят праздник еще на два дня: 14 и 19 июля. На форуме ждут представителей 33 стран, в том числе порядка 5 тыс. артистов. Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей фестиваля из 73 государств. 

Торжественное открытие "Славянского базара в Витебске" стартует 15 июля на главной сцене. Во время церемонии вручат специальную награду Президента "Через искусство - к миру и взаимопониманию", гостей ожидает гала-концерт с выступлениями звезд мировой величины. В фестивальные дни традиционно пройдут ХХХ Международный конкурс исполнителей эстрадной песни и XIX Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2021". Напомним, в 2020 году заветную статуэтку "Лира" получил белорус Роман Волознев, а гран-при на детском конкурсе завоевала белорусская участница Ангелина Ломако.

Роман Волознев. Витебск, 2020 год
Роман Волознев. Витебск, 2020 год

Ангелина Ломако. Витебск, 2020 год
Ангелина Ломако. Витебск, 2020 год

Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2021". Во время финального отбора
Даниил Мышковец представит Беларусь на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2021". Во время финального отбора

"Сюрпризом для зрителей станет 14 июля первый концерт в Летнем амфитеатре - симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед". На главной сцене будет размещена ледовая площадка размером 10 на 15 м, на которой состоится настоящее шоу от победителей и призеров мировых спортивных первенств по фигурному катанию - Государственного балета на льду Санкт-Петербурга. Все действо будет сопровождать Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Пирола", - рассказали в дирекции фестиваля.

Концерты, театральные встречи, кукольный квартал, "Город мастеров", Дни молодежи и еще целый список культурно-развлекательных событий... Гостей фестиваля вне Летнего амфитеатра ожидает насыщенная программа: около 160 мероприятий, новинки и новый формат уже привычных площадок. Итак, что готовят посетителям юбилейного "Славянского базара в Витебске" - собрали главное.

Любимый витебчанами и гостями фестиваля "Город мастеров", который разместится на улицах Пушкина и Суворова, соберет около 250 ремесленников. По традиции будет работать и ярмарка в Задвинье: "Задзвінскі кірмаш" пройдет с 14 по 19 июля на территории культурно-исторического комплекса и участках улиц Ильинского и Чайковского. Жители и гости Витебска смогут познакомиться с традиционными видами ремесел и искусств Беларуси, России и Украины.

Славянский базар в Витебске - 2020
Славянский базар в Витебске - 2020

15 июля пройдет конкурс мажореток и барабанщиц: состязаться будут около 700 человек. Соревнования по традиционному бытовому танцу "Танчым разам" соберут около 500 участников. Массовым шествием в национальных костюмах представители разных уголков Беларуси пройдут по улицам города. Это станет ярким событием и придаст национальный колорит фестивалю.

На площадках Витебска выступят и духовые оркестры, пройдет конкурс глиняной игрушки, мастер-классы по ее изготовлению, будут организованы интерактивные площадки для детей.

"Конечно же, наши жители привыкли к фесту уличного искусства "На семи ветрах". Всех ждет широкая программа, будет установлена сцена на Пушкинской площади, задействуют и другие площадки, в том числе теплоход, который будет курсировать по Западной Двине. В этом году порядка 500 артистов будут создавать атмосферу на улицах Витебска, они представляют Беларусь, Россию, Украину и Германию", - рассказал заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин.

Будет работать кинотеатр под открытым небом. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа покажет свою программу. Белорусский театр "Лялька" в восьмой раз представит пользующийся популярностью "Кукольный квартал". Творческие коллективы из Беларуси, России и Украины покажут спектакли для детей и взрослой публики. Витебская филармония готовит джазовый проект, а также атмосферные концерты своих коллективов. В парке "Мазурино" пройдет чемпионат по автозвуку и фестиваль красок Holi Fest.

Ярким событием станут мероприятия Дней молодежи. Они пройдут в праздничном Витебске 16 и 17 июля в новом формате. Теперь это будет фестиваль молодежного творчества "Зажигает молодежь". Впервые на "Славянском базаре в Витебске" будет организована конференция Российско-Белорусского союза молодежи, что станет началом возобновления работы этой организации.

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Витебск Славянский базар фестиваль
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