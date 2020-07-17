"Славянский базар в Витебске" - яркие моменты фестиваля

Гала-концерт открытия "Славянского базара в Витебске"
Новости темы "Славянский базар в Витебске-2020"
17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске", претендующий на звание самого крупного open air Европы, традиционно запомнится своим масштабом и невероятной атмосферой.
Лукашенко: "Славянский базар" в Витебске всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу народов
По словам главы государства, "Славянский базар" стал сердцем культурного и духовного единства. И оно, подчеркнул Президент, должно биться во имя главной идеи, заложенной в основу фестиваля, - "Через искусство - к миру и взаимопониманию".
Александр Лукашенко на открытии "Славянского базара"
Филипп Киркоров
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко и Филипп Киркоров во время открытия "Славянского базара"
Народный артист России Игорь Бутман
Дмитрий Губерниев
Хиты и бессмертная классика, перформансы, квесты, ярмарки мастеров и всевозможные выставки – территорией музыкального форума стал целый город, а его участниками – десятки стран. С самого начала фестиваля на его площадках работают наши корреспонденты. Все самое интересное с фестивального Витебска – в обзоре БЕЛТА.-0-
Звезда Филиппа Киркорова зажглась в фестивальном Витебске
Фото Александра Хитрова, Андрея Покумейко, Андрея Стасевича