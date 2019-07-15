Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 июля 2019, Пн
+20°C
Переменная облачность EUR 2.2916
USD 2.0342
RUB 3.2269
Главное
"Славянский базар - 2019": Витебск принимает международный форум искусств
Культура
"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются
Культура
Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин
Экономика
Уже завтра "Евроопт" разыграет 100 000 рублей и три автомобиля! А сегодня стартовал новый тур игры
Общество
Информацию защищает закон… и "Облако-62"
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Празднование Дня пожарной службы в Минске пройдет 20 июля
09:52 Регионы
Работница магазина в Сенно украла из кассы более Br30 тыс.
09:44 Происшествия
Китайское приложение найдет собаку по "отпечаткам" носа
09:42 Технологии
Столичная уборщица украла арендный самокат и избавилась от GPS-датчиков
09:37 Происшествия
В Непале из-за наводнений погибли 65 человек, десятки пропали без вести
09:34 В мире
В Речице нетрезвый водитель на легковушке врезался в автомобиль ГАИ
09:26 Происшествия
В Барановичах маршрутка врезалась в дерево, 5 человек госпитализированы
09:24 Происшествия
Макей подчеркивает важность экономического вектора в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках
09:19 Политика
Во Франции футбольные фанаты устроили погромы, задержаны 282 человека
09:10 В мире
Российский военно-исторический лагерь "Бородино" впервые примет на отдых брестских кадетов
09:05 Общество
Уже завтра "Евроопт" разыграет 100 000 рублей и три автомобиля! А сегодня стартовал новый тур игры
09:00 Общество
Животные-топиарии в натуральную величину дополнят аллею на каскаде озер в Гомеле
08:58 Регионы
Метание карабина, полоса препятствий и "Мозгобойня" - студенты Гомеля проведут турслет
08:51 Регионы
Информацию защищает закон… и "Облако-62"
08:50 Общество
"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются
08:48 Культура
В выходные ГАИ задержала 173 пьяных водителя
08:41 Общество
В Витебске Ольга Бузова посвятила песню Брэдли Куперу и впервые спела на рассвете
08:38 Культура
Белорусские атлеты взяли 5 наград на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе
08:03 Спорт
Картина выходных: престиж срочной службы, праздник дружбы Беларусь-Италия и новый рекорд "Славянского базара"
08:00 Общество
В Быховском районе сгорело 30 т сена
07:42 Происшествия
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Молодежная политика Беларуси Молодежная политика Беларуси
Вступительная кампания - 2019 Вступительная кампания - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Славянский базар в Витебске" закрывается, но концерты продолжаются

Культура 15.07.2019 | 08:48
Славянский базар в Витебске-2019 Новости темы Славянский базар в Витебске-2019
Другие темы

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" сегодня торжественно закрывается, сообщает БЕЛТА.

Наконец разрешится интрига XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Участники уже выступили, баллы выставлены - по итогам двух дней с отрывом лидирует участник из Казахстана. Однако однозначно ли это Гран-при и как распределятся остальные премии - последнее слово за судьями. Церемония награждения состоится днем в пресс-центре форума, а вечером на гала-концерте закрытия в Летнем амфитеатре победитель выйдет на одну сцену с такими известными артистами, как Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, MBAND, Litesound, Ирина Дорофеева и другие. Кстати, в программе также премьера песни Софии Ротару, которую она написала специально для "Славянского базара".

ФОТОФАКТ: Концерт Надежды Кадышевой прошел в Летнем амфитеатре в ВитебскеФОТОФАКТ: Концерт Надежды Кадышевой прошел в Летнем амфитеатре в Витебске
В Летнем амфитеатре Витебска программу "Все вернется..." представила Надежда Кадышева.

В Витебске Ольга Бузова посвятила песню Брэдли Куперу и впервые спела на рассветеВ Витебске Ольга Бузова посвятила песню Брэдли Куперу и впервые спела на рассвете
Ольга Бузова - ее имя постоянно мелькало в обрывках разговоров в толпе. При объявлении звезды телеэкранов зрители взорвались аплодисментами.

Концерты в этот день пройдут и на других площадках фестиваля: в Летнем амфитеатре будут кипеть итальянские музыкальные страсти - любимые мотивы в программе Viva, Italia напомнят In-Grid, Pupo, Savage, Рикардо Фогли, Антонио Маггио и другие. А в концертном зале "Витебск" 15-летие коллектива отметит группа "Сурганова и оркестр".

Театралов ждет встреча с давними друзьями форума - московским Театром на Юго-Западе, который устроит трагифарс под названием "Баба Шанель" на сцене Национального академического драмтеатра.

В Свято-Успенском кафедральном соборе участники праздника хоровой музыки "Славянский благовест" соберутся на гала-концерт.

Милиция в день закрытия "Славянского базара" приглашает детей и взрослых стать участниками акции "За безопасность вместе!". С 14.00 на площади Победы развернется целая интерактивная квест-программа: обучение ПДД и правилам оказания первой доврачебной помощи, концертные номера, наглядное пособие о пользе ремней безопасности в автомобиле-перевертыше, знакомство с четвероногими помощниками сотрудников Департамента охраны МВД, фотозоны, показательные выступления.

Вечером также на площади Победы выступит государственный ансамбль народных инструментов "Метелица" (Россия), мотивы которых позже сменят более молодежные - вокально-танцевальное шоу, выступление российской группы Outback и танцевальный нон-стоп от известных MC и DG с участием Егора Канна, Никиты Фоминых.

Услышать другое инструментальное многоголосье можно в Витебской областной филармонии, где свою программу представит "Терем-Квартет", а в качестве специального гостя приглашен октет балалаек "Витебские виртуозы".

Еще не закрывает свои двери "Кукольный квартал" в белорусском театре "Лялька". Здесь сегодня и завтра вновь покажут хэппенинг для детей и взрослых "Приручить дракона", 15 июля на новый лад расскажут народную сказку "Заяц, лиса и петух" и посвятят Марку Шагалу реминисценции "Мастак. Вяртанне ў Віцебск", а 16 июля устроят небольшой музыкальный урок-спектакль "Детский альбом" Чайковского".

И это не единственные мероприятия, которые планируются после официального закрытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 16 июля предстоит еще одна театрательная встреча - комедию "Даешь Шекспира" покажет московский Театр на Юго-Западе и комедию-маскарад "Клинический случай" - театральное агентство "Арт-Партнер XXI". И еще два дня греметь музыке под куполом Летнего амфитеатра: 16 июля концерт ко дню рождения даст Виктор Королев и с болшой программой выступят все звезды шансона, а 17 июля, по доброй традиции, бал будет править рок - в Витебск приедет группа "Кипелов".-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
Славянский базар
Версия для печати
Новости рубрики Культура
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.2916 BYN 2.288 BYN 2.293 BYN
USD
2.0342 BYN 2.033 BYN 2.038 BYN
RUB
3.2269 BYN 3.215 BYN 3.23 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

В Беларуси планируется ввести сетевую подготовку на военных кафедрах вузов
Все видео

Фотоновости

Казахстанец лидирует после первого дня конкурса на "Славянском базаре"
Все фото

Инфографика

Новые визовые правила "шенгена" Совет ЕС принял поправки к правилам Визового кодекса.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Это праздник дружбы и взаимопонимания" - Лукашенко открыл "Славянский базар в Витебске"
Лукашенко отмечает положительные тенденции белорусско-французского взаимодействия
Лукашенко направил соболезнование премьер-министру Пакистана в связи с жертвами при железнодорожной аварии
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей подчеркивает важность экономического вектора в условиях жесткой конкуренции на мировых рынках
Кравченко: Франция остается важным партнером Беларуси в Европе и мире
Франция намерена развивать сотрудничество с Беларусью в сфере укрепления европейской стабильности - посол
Экономика
Фото из архива "Гомельтранснефть Дружба" очистила свою систему трубопроводов от грязной нефти
Беларусь при вступлении в ВТО планирует сохранить объем поддержки сельского хозяйства - Турчин
МАРТ скорректировал ассортиментные перечни товаров для торговых объектов
Происшествия
Фото из архива В Барановичах маршрутка врезалась в дерево, 5 человек госпитализированы
Работница магазина в Сенно украла из кассы более Br30 тыс.
Столичная уборщица украла арендный самокат и избавилась от GPS-датчиков
Общество
Андрей Равков Минобороны проработало доппредложения для повышения престижа срочной службы
Российский военно-исторический лагерь "Бородино" впервые примет на отдых брестских кадетов
Уже завтра "Евроопт" разыграет 100 000 рублей и три автомобиля! А сегодня стартовал новый тур игры
Регионы
ФОТОФАКТ: В Мире прошел военно-исторический фестиваль
Празднование Дня пожарной службы в Минске пройдет 20 июля
Животные-топиарии в натуральную величину дополнят аллею на каскаде озер в Гомеле
Спорт
Фото ФК "БАТЭ" Футболисты БАТЭ вышли в лидеры чемпионата Беларуси
Белорусские атлеты взяли 5 наград на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе
Московский ЦСКА проиграл "Крыльям Советов" на старте чемпионата России
Технологии
Фото из архива Гомельчане могут узнавать о плановых отключениях горячей воды при помощи специального виджета
Китайское приложение найдет собаку по "отпечаткам" носа
Сбой произошел в работе европейской спутниковой системы Galileo
В мире
Фото Getty Images В Непале из-за наводнений погибли 65 человек, десятки пропали без вести
Во Франции футбольные фанаты устроили погромы, задержаны 282 человека
Ливни нарушили работу аэропорта города Бургас в Болгарии
Калейдоскоп
Боровская и Мерааи спели с уличными музыкантами
На аукцион Sotheby's впервые выставили раритетные кроссовки
В Бразилии обнаружили лилию возрастом 115 млн лет
Все круглые столы
Круглый стол Олег Токун,
Татьяна Кудевич,
Наталья Непевная,
Лора Ункуца 14 июня Современные тенденции рынка труда Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Газета 7 дней
Хрю-хрю, или Как завалить кабана в квартире
Трезвый взгляд на дорогу
На пути к офицерским звездам
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Образование как фундамент IT-страны
Андрей РАВКОВ. Операция «Багратион» – образец военного искусства
Виртуальный формат реальных ценностей
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2019
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия