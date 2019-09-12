"Славянскія літаратурныя дажынкі" в Гомельском районе собрали около 150 писателей из трех стран

12 сентября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. XIV Международный фестиваль-праздник "Славянскія літаратурныя дажынкі - 2019", который проходит в Гомельском районе и Гомеле с 12 по 14 сентября, собрал около 150 авторов из Беларуси, России и Украины. Торжественное открытие феста состоялось сегодня в санатории "Машиностроитель" в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

На церемонии открытия председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович обратил внимание, что фестиваль является своеобразным отчетом мастеров слова о проделанном за год. Также "Славянскія літаратурныя дажынкі " дают поддержку молодым талантам, начинающим авторам, знакомят с творчеством опытных писателей и поэтов. Председатель областного отделения рассказал, что за минувший год авторы региона выдали более 30 книг, 2 альманаха, провели более1,5 тыс. встреч с читателями, пять литературных конкурсов, участие в которых приняли более 2 тыс. авторов разных возрастов. Также гомельские литераторы стали обладателями ряда премий, в том числе международных.

Управляющий делами Гомельского облисполкома Елена Кличковская, приветствуя участников творческого праздника, отметила, что фестиваль за 14 лет приобрел свой неповторимый облик, зажег множество звезд на литературном небосклоне.

Одним из мероприятий форума стало подписание договора о сотрудничестве между Неклиновским районом Ростовской области и Гомельским районом. По словам заведующего сектором по культуре и молодежной политике администрации Неклиновского района Сергея Абрамова, основу сотрудничества двух районов заложили именно подобные творческие встречи. Подписанный договор поспособствует новому витку развития двустороннего взаимодействия по различным направлениям.

Нынешний форум имеет ряд нововведений. Так, впервые во время праздника проводится открытый смотр-конкурс любительских литературных объединений и литературных клубов Беларуси и других стран. В этом году у фестиваля появится и свой печатный орган - альманах. Планируется, что это будет периодическое издание литературно-художественной и краеведческой направленности.

Уже стало доброй традицией проводить во время "Славянскіх літаратурных дажынак" форум молодых литераторов и любителей художественного творчества. Также в программе награждение лауреатов различных конкурсов, чествование писателей-юбиляров, презентация печатных проектов, новых книг участников фестиваля, творческих достижений почетных гостей, выставки народных умельцев.

Победителей творческих конкурсов Гомельской области назвали на "Славянскіх літаратурных дажынках" Награды в прозаических и поэтической номинациях в двух возрастных категориях получили победители областного литературного конкурса "Слово".

Второй день фестиваля начнется в Гомельском госуниверситете имени Ф.Скорины, где писатели трех стран выступят в студенческих аудиториях, а во время круглого стола "Литературное сотрудничество на благо славянских народов" подведут итоги творческого взаимодействия и подпишут обновленные договоры о сотрудничестве. Кроме того, писатели трех стран подарят более 1 тыс. книг горевшей библиотеке в деревне Климовка Гомельского района. 14 сентября литераторы выступят на праздничных площадках во время Дня города в Гомеле.

Фестиваль организует и проводит Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси при поддержке областного и районного исполнительных комитетов.-0-

Фото Сергея Холодилина