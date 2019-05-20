В прошедшую субботу во всем мире прошла акция “Ночь музеев”. В Минске в эту ночь состоялось открытие экспозиции ”Следы”, посвященной проблеме неправильного подбора белья, инициатором которой стала компания Conte.

Ежегодно во всем мире проводится акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть экспозиции в не совсем привычное время. В эту ночь многие музеи и художественные галереи открыты для посетителей после захода солнца и почти до утра.

В прошедшую субботу минчане и гости столицы посетили уникальный творческий проект – "Следы…", инициатором которого стала компания Conte. Экспозиция посвящена теме комфорта в жизни женщины.

Екатерина, музыкант:

- Я решила сходить на эту выставку сразу же, как увидела анонс в интернете. Мне идея выставки ”Следы” понравилась, к тому же скульптор, который над ней работал, как и я – из Бреста.

Основная идея проекта – привлечь внимание к проблеме неправильного подбора белья. Скульптуры, представленные в проекте, изображают женщин, которые в суете повседневной жизни забывают о своем личном комфорте. Это о нас с вами - таких разных и уникальных. Мы решаем много задач, заботимся об окружающих и часто забываем о себе. В результате и белье носим неправильно подобранное, оставляющее следы на теле.

Скульптуры изготовил брестский художник и скульптор Илья Дударев, известный своим концептуальным творчеством.

С 20 мая экспозиция размещается в атриуме ТРЦ Galleria Minsk и доступна для всех желающих.

Размещение рекламы на БЕЛТА