Словак Юрай Холли исполнит одну из ведущих партий в "Риголетто" на сцене Большого театра Беларуси

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусской постановке оперы "Риголетто" 29 ноября примет участие известный тенор из Словакии Юрай Холли, который впервые выступит на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси, исполнив партию Герцога, сообщила ведущий редактор отдела информации театра Елена Балабанович.

"Юрай Холли является одним из самых успешных и востребованных теноров. На сегодняшний день он один из лучших исполнителей партии беспутного и легкомысленного Герцога Мантуанского в драме гениального итальянского композитора Джузеппе Верди. Большой театр всегда держит руку на пульсе и стремится показывать своему зрителю лучшие образцы исполнения тех или иных ролей. Это первое выступление Юрая на нашей сцене, надеемся, словацкий тенор понравится белорусскому зрителю", - отметила Елена Балабанович.

Сам артист Юрай Холли подчеркнул, что "Риголетто" - особенная опера для него. "Партия Герцога - одна из моих любимых. Я настолько вживаюсь в эту роль, что готов спеть и пятый, и шестой акт этой невероятной оперы Верди. Как жаль, что она написана только в трех актах. Сейчас я пою в Национальном театре Мангейма - второй по величине театральной площадке в Германии. Я очень люблю большие сцены, где есть много пространства и свободы. И я в полном восторге от того, что имею поистине уникальную возможность выступить на сцене белорусского Большого", - сказал Юрай Холли.

Главные партии в опере "Риголетто" 29 ноября также исполнят звезды Большого театра Беларуси: Риголетто - народный артист Беларуси Владимир Петров, Джильда - Диана Трифонова, Спарафучиле - заслуженный артист Беларуси Олег Мельников, Маддалена - лауреат международного конкурса Крискентия Стасенко, граф Монтероне - народный артист Беларуси Василий Ковальчук. Дирижировать будет заслуженный артист Украины Виктор Плоскина.

Юрай Холли окончил музыкальную академию в Братиславе. Впервые вышел на оперную сцену в 2010 году в Венской камерной опере, затем выступал в Остравской опере, Государственной опере в Кошице, в Национальной государственной опере в Братиславе. Является победителем международного конкурса Антонина Дворжака в Карловых Варах, международного конкурса имени Ганса Габора "Бельведер".-0-