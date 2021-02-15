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Культура
15 февраля 2021, 21:00

"Служить добру": пейзажи и портреты кисти Николая Волынца покажут на выставке в Минске

Фото из архива
Фото из архива

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи "Служить добру" известного белорусского художника, члена Белорусского союза художников ветерана Великой Отечественной войны Николая Волынца к 100-летию со дня его рождения откроется 25 февраля в художественной галерее Михаила Савицкого. Об этом БЕЛТА сообщили в Музее истории города Минска.

В экспозиции представят более 60 живописных произведений 1950-1980-х годов, преимущественно пейзажи и портреты. "Белорусские дали, голубые озера, бескрайние поля - это главные мотивы творчества Николая Волынца. Все пейзажи автора написаны с натуры, а техника крупного мазка делает работы живыми. Среди представленных произведений есть также пейзажи с видами Минска и окрестностей: "Минск, оперный театр вечером", "Весенний разлив на Свислочи", "Ждановичи, родные просторы", "Минск, набережная Свислочи", - обратили внимание в музее.

Николай Волынец стал признанным мастером портретного жанра. Он изображал известных художников и деятелей культуры. "В композициях его работ нет мелких деталей, форма моделируется очень пластично и вместе с тем монументально. В портретах проявилось редкое мастерство живописца - увидеть душу человека и передать на холсте его настроение и характер", - подчеркнули организаторы.

На выставке, несомненно, привлекут внимание семейные портреты жены, сына, дочерей, автопортреты. Тема Великой Отечественной войны представлена портретом защитника Ленинграда, Героя Советского Союза полковника Виктора Зотова.

В последние годы жизни Николая Волынца занимала философская тематика, религия, образ Христа, спасение человечества. На эту тему он создал произведения, одно из которых, "Мечты о земном рае", представлено в экспозиции.

"Выставка порадует посетителей глубоким колоритом работ, их искренностью и светом, любовью ко всему живому. Экспозицию дополнят видеоматериалы, которые помогут более глубоко раскрыть не только творчество художника, но и его человеческие черты", - уверены организаторы.

Выставка будет открыта до 21 марта.

Николай Волынец родился в 1921 году, окончил Витебское художественное училище, учился у Льва Лейтмана, Ивана Ахремчика. Работал в жанрах пейзажа и портрета, с 1980 года был членом Белорусского союза художников, награжден медалью "За вклад в изобразительное искусство". Его работы находятся в фондах Белорусского союза художников, Национального художественного музея, Могилевского областного художественного музея имени П.В. Масленикова, Национального центра современных искусств, Слуцкого краеведческого музея, а также в частных коллекциях и галереях в Японии, Грузии, Чехии, России.-0-

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