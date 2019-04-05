Смагулов: статус культурной столицы СНГ - почетная миссия для городов Содружества

5 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Статус культурной столицы СНГ является очень почетной миссией для городов Содружества. Такое мнение сегодня в Бресте высказал журналистам заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Агыбай Смагулов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Брест объявлен культурной столицей Содружества независимых государств в 2019 году, также он отмечает свое тысячелетие. Благодаря этой программе многие гости смогут посетить город, чтобы познакомиться с ним, и, конечно, показать культуру стран СНГ. Приедут различные коллективы, представители творческой интеллигенции, будут показаны фильмы, спектакли. Это очень почетная миссия для любого города Содружества - знакомить друг друга с историческими и культурными традициями. Сочетание мероприятий культурной столицы позволит Бресту показать себя во всей красе", - подчеркнул Агыбай Смагулов.

Он добавил, что у каждого города - обладателя статуса культурной столицы Содружества - есть свои особенности. Изюминкой Бреста является легендарная цитадель над Бугом. "Я впервые в вашем городе. Огромное впечатление получил от посещения Брестской крепости. Видел на фотографиях, по телевизору, но когда сам заходишь на ее территорию, проходишь через "Звезду", буквально сердцем ощущаешь тот подвиг, героизм, который совершили защитники крепости, показали пример мужества, защищая свое Отечество", - сказал зампредседателя Исполкома СНГ.

Бресту сегодня торжественно вручат сертификат о присвоении статуса культурной столицы Содружества 2019 года. Открыл программу международной акции круглый стол "Интеграция национальных культур в современном мире". Ее участниками стали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

"Сегодняшнее мероприятие - прекрасная площадка для поиска новых форм взаимодействия между народами. Значение культуры трудно переоценить. Прежде всего, оно заключается в сохранении мира, взаимопонимания между странами. Именно этнические культуры легли в основу национальных, которые даже в эпоху глобализации продолжают сохранять свою самобытность, способствовать тому, что каждый народ представляет собой нечто уникальное и способен ко взаимообогащению", - резюмировала первый заместитель министра культуры Беларуси Наталья Карчевская.-0-