27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. XI районный смотр-конкурс детского творчества "Прыбяседскія зорачкі" пройдет в Костюковичах 1 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском облисполкоме.

В конкурсе примут участие воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся школ города и района, ученики детских школ искусств, участники музыкальных студий, кружков художественной самодеятельности и воспитанники Костюковичского районного центра детского творчества.

Смотр-конкурс будет проходить по четырем возрастным категориям от 6 до 16 лет. Дети и подростки будут соревноваться в вокальном и инструментальном исполнительстве, хореографическом, изобразительном и декоративно-прикладном искусствах.

Жюри будет оценивать мастерство исполнения, содержание и тематику выбранных произведений, сценическую культуру и костюмы юных талантов Костюковичского района.

Пройдет смотр-конкурс на сцене районного центра культуры.-0-