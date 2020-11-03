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Культура
03 ноября 2020, 15:48

Снятый в Беларуси фильм "Уроки фарси" выйдет в прокат 12 ноября

Кадр из фильма
Кадр из фильма

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокат фильма "Уроки фарси" стартует по всей Беларуси 12 ноября, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Национальной киностудии "Беларусьфильм" Алена Астапович.

"Уроки фарси" - международный проект России (Hype Film и LM Media), Германии (One Two Films) и Беларуси ("Беларусьфильм"). Режиссером фильма стал Вадим Перельман, сценаристом - Илья Цофин. В основу картины лег рассказ немецкого драматурга Вольфганга Кольхаазе "Изобретение языка". Основные съемки фильма прошли на территории Беларуси, многие сцены снимались в Бобруйске и на натурной площадке киностудии "Беларусьфильм". Две главные роли исполнили Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт, актерами массовых сцен и эпизодов стали белорусы.

По сюжету бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса, чтобы выжить в концлагере. Ценой спасения становятся уроки персидского, которые Жиль вынужден давать местному повару Клаусу Коху, чтобы тот смог исполнить свою заветную мечту о ресторане в Иране. Однако вместо персидского Жиль учит Клауса несуществующему языку, выдуманному ради выживания. "Смешивая трагическую тяжелую историю с комедийными сценами, режиссеру удалось снять очень цепляющий трогательный фильм на тему Холокоста, выдвинув на первый план не страшные зверства нацистов в концлагере, а человечность, понимание, искренность и проблему взаимоотношений между людьми", - отметили в киностудии.

Мировая премьера состоялась на Берлинском кинофестивале, где публика встретила картину долгими овациями. Кроме того, фильм вошел в программу специальных показов 42-го Московского международного кинофестиваля.

Лента "Уроки фарси" будет представлена минской публике 6 ноября во время внеконкурсных показов игрового кино 27-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад".-0-

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