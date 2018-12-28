"Сны о Франции" представят белорусские художники в Минске

28 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Художественная выставка "Сны о Франции" пройдет в Минске с 18 января по 10 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Франции в Беларуси.

В проекте примут участие 24 белорусских современных художника, работы которых выполнены в различных жанрах: живописи, скульптуре, графике, фотографии, керамике, текстиле. Все они будут посвящены французской тематике. Экспозицию проводит международное общественное объединение "Союз мастеров-миротворцев" при поддержке посольства Французской Республики в Минске.

Кроме того, в соответствии с проектом предусмотрена образовательная программа, включающая мастер-классы, экскурсии. Выставка будет организована в арт-гостиной "Высокое место".

Во французской дипломатической миссии обратили внимание на важность развития культурного сотрудничества с Беларусью. Именно поэтому в уходящем году было проведено немало мероприятий, позволяющих белорусским зрителям ближе познакомиться с культурой Франции. Как ожидается, 2019 год также станет насыщенным на культурные встречи.-0-