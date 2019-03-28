Событием форума "М@rt. контакт" назван спектакль "Кандид, или Оптимизм"

28 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Звания "Событие форума" по версии профессиональных критиков на торжественном закрытии XIV Международного молодежного театрального форума "М@rt. контакт" удостоен спектакль "Кандид, или Оптимизм" Могилевского областного театра кукол, сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете мероприятия.

Молодежная редакция фестиваля победителем признала спектакль "Много шума из ничего", который представил Санкт-Петербургский государственный театр "Суббота". Зрители же путем голосования в соцсетях лучшим спектаклем назвали постановку "Голый король" Государственного Даугавпилсского театра из Латвии. На втором месте по версии зрителей спектакль "Королева красоты" Гомельского городского молодежного театра, а на третьем - "Вишневый сад" Нового театра из Польши.

В течение фестивальной недели с 21 по 27 марта на площадках Могилева было представлено 23 спектакля театральных коллективов из 10 стран: Беларуси, России, Грузии, Латвии, Армении, Украины, Израиля, Молдовы, Польши, Литвы.

Первый форум прошел в 2006 году и за это время фестиваль стал одним из самых значительных и ожидаемых культурных событий не только в Могилеве, но и на всем театральном пространстве Беларуси. За время проведения было показано 190 спектаклей из 20 стран, их посмотрели более 40 тыс. зрителей. Учредителями форума являются Министерство культуры Беларуси, Могилевский облисполком и Могилевский областной драматический театр.-0-