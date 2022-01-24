Сочетание несочетаемого: в Витебске готовят выставку авторских работ лоскутного шитья

24 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном краеведческом музее 28 января откроется выставка авторских изделий народного клуба "Рошва" "Лоскутные творения", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Простое рукоделие наших бабушек из оставшихся лоскутков тканей сегодня превратилось в раздел народно-прикладного творчества. Техники соединения различных по цвету и форме кусочков позволяют творить необычайно красивые и неординарные изделия. "Очень часто шедевры искусства лоскутного шитья можно встретить в оформлении интерьера, для которого они создают особый домашний уют. По мере развития технического прогресса лоскутное шитье теряло свою самобытность, а вместе с ней из нашей культуры уходил огромный пласт неповторимой, уникальной народной жизни. Сейчас происходит стремительное и повсеместное возрождение лоскутного творчества. В нем, таком доступном и демократичном, можно встретить как старинные, так и новые подходы", - отметили в музее.

Проект "Лоскутные творения" предлагает зрителю отправиться в путешествие по непредсказуемым лабиринтам фантазии. Каждая из представленных работ - удивительно тонкое переплетение воображения и мастерства художника, дающее возможность самостоятельной трактовки нескончаемой истории сюжетов народной культуры.

Выставка будет работать до 8 марта.-0-