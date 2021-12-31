Софийский собор в Полоцке приглашает на праздничные концерты 2 и 9 января

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. После Нового года и Рождества Софийский собор в Полоцке приглашает на праздничные концерты ценителей классической музыки, сообщили БЕЛТА в Музее истории архитектуры собора.
В концертном зале храма 2 января состоится концерт органной музыки "С Рождеством и Новым годом". За музыкальным инструментом - заслуженная артистка Беларуси Ксения Погорелая. В программе произведения Мишеля Корретта, Луи Маршана, Луи Клода Дакена, Иоганна Себастьяна Баха, Франца Шуберта, Луи Лефебюра-Вели, Теодора Дюбуа и Анджело Клобучара.
Также жителей и гостей древнего города 9 января приглашают на концерт Ave Maria. Его исполнят Ксения Погорелая (орган) и лауреат международного конкурса Тамара Ремез (сопрано).
Ксения Погорелая - выпускница Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского по классу фортепиано и органа. С 1988 года - солистка концертного зала Софийского собора. Ведет активную просветительскую и концертную деятельность в Беларуси и за рубежом. За высокие достижения в области культуры Ксения Погорелая награждена медалью Франциска Скорины.
Тамара Ремез - солистка Белорусской государственной филармонии, лауреат Национального конкурса вокалистов имени Л.П.Александровской, международного конкурса духовной музыки "Магутны Божа". В репертуаре певицы музыка разных стилей и направлений. Солистка выступает в концертных программах в сопровождении органа, клавесина, арфы, рояля, ансамбля старинной и современной музыки Brevis, оркестров народных инструментов. Неоднократно участвовала в различных проектах и фестивалях в Беларуси и за рубежом.
Оба концерта начинаются в 15.00.-0-