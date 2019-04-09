Сохранению и возрождению иконописи посвящена выставка в Гомеле

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка икон Виктора Косточко откроется в гомельской картинной галерее Г.Х.Ващенко 10 апреля. Посетители смогут увидеть 65 работ автора: иконы Николая Чудотворца, Филарета Московского, апостолов Иоанна Богослова, Андрея Первозванного, Варфоломея и другие, сообщили БЕЛТА в галерее.

Центральной же иконой экспозиции станет "Крещение Руси". Кроме того, в галерее будут представлены три старинные отреставрированные мастером иконы.

Фото Картинной галереи Г.Х.Ващенко

Для более полного понимания зрителям предложат фильм о сложившейся многовековой философии создания иконы. "Выставка открывается в дни Великого поста и приобретает особое звучание - она позволяет прикоснуться к теме образов сил небесных", - отметили в галерее. В целом же экспозиция посвящена сохранению и возрождению редкого искусства - иконописи. На открытии желающие смогут пообщаться с автором, задать ему интересующие их вопросы, узнать об истории появления той или иной работы.

Виктор Косточко родился в Казахстане в 1965 году. В подростковом возрасте по настоянию старшего брата стал посещать изостудию Гомельского дворца пионеров, где благодаря педагогу Валентину Покаташкину окунулся в мир искусства. Художник пробовал себя в портретной живописи, пейзаже, после службы в армии заинтересовался иконописью. "В конце 80-х годов прошлого столетия Виктор Косточко занимался реставрацией старинных икон, от которых веяло сильнейшей энергетикой, теплом рук древних мастеров. Со временем он и сам стал пробовать писать иконы, но так как не хватало знаний, полученных в художественной студии, учился сам, по крупицам собирая секреты письма. Много изучал ветковских иконописцев. В основном его иконы написаны по их канонам", - рассказали в галерее. В середине 90-х жизнь внесла свои коррективы, и любимое дело пришлось на время отложить. Однако несколько лет назад мастер вернулся к занятию иконописью.

Побывать на выставке икон Виктора Косточко можно будет до 1 мая.-0-