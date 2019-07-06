Сохранять народные традиции важно для будущего страны - Петришенко

6 июля, Александрия /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В агрогородке Александрия Шкловского района состоялась церемония открытия республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), который в десятый проходит на живописном берегу Днепра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Праздник "Купалье" идет от наших предков, это праздник, который отмечают по всей нашей стране, - отметил заместитель премьер-министра, председатель оргкомитета творческого проекта Игорь Петришенко. - Неспроста "папараць-кветка" стала ключевым талисманом II Европейских игр. Это тоже поспособствовало тому, что на них наши спортсмены добились хороших результатов. Игры были пропитаны духом своей страны, духом патриотизма".

По словам вице-премьера, не всем удалось приехать сегодня в Александрию, но тем не менее чувство к своей малой родине каждый белорус хранит в своем сердце. "Те славные традиции, которые мы сегодня демонстрируем молодому поколению, нашим детям, очень важны для будущего страны. Этот масштабный творческий проект направлен на сохранение и развитие культурных традиций, взаимообогащение культур", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Он тепло поздравил всех гостей с праздником и пожелал, чтобы в эту купальскую ночь у всех сбылись самые заветные мечты.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Праздник "Купалье" в Александрии На малой сцене 6 июля проходит торжественное открытие и концерты, где выступают творческие коллективы регионов Беларуси и других стран - участниц праздника.

Среди участников мероприятия - более 2 тыс. профессиональных и самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества. Каждый регион Беларуси представляет свой самый узнаваемый фестивальный проект. В нынешнем году Александрия встречает гостей из 6 стран. Приехали большие делегации из России и Украины, а также партнеры из Эстонии, Литвы, Латвии и Польши.

Ожидается, что в этом году праздник посетят более 80 тыс. человек. Его организаторами выступают Министерство культуры, Могилевский областной исполнительный комитет и Шкловский райисполком.-0-