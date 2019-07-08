Союзные парламентарии вручат спецпризы на "Славянском базаре в Витебске"

8 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России посетят XXVIII Международный фестиваль "Славянский базар в Витебске" и вручат участникам форума специальные призы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Фестиваль вносит заметный вклад в процесс единения народов Беларуси и России, - отметили в пресс-службе. - Парламентское собрание поддерживает все инициативы, направленные на интеграцию Беларуси и России, в том числе на развитие диалога славянских культур. Ежегодные встречи на Витебской земле мастеров искусств и их благодарных зрителей символизируют сложившуюся веками братскую дружбу белорусов и россиян".

В пресс-службе напомнили, что Союзное государство принимает участие в долевом финансировании фестиваля и его организации. Традиционно с 2003 года на "Славянском базаре в Витебске" проходит День Союзного государства. Депутаты ежегодно участвуют в фестивале, выступая в роли организаторов и гостей, в программу форума включены мероприятия, проводимые с участием представителей Парламентского собрания Союза Беларуси и России и Постоянного комитета Союзного государства.

Парламентское собрание учредило два специальных приза участникам международного конкурса исполнителей эстрадной песни и два специальных приза участникам международного детского музыкального конкурса. Депутаты традиционно наградят лучших исполнителей эстрадного и детского конкурса от Беларуси и от России. Парламентарии посетят торжественные мероприятия открытия и закрытия фестиваля, конкурсные концерты исполнителей эстрадной песни и детского музыкального конкурса, примут участие в пресс-конференции, посвященной открытию "Славянского базара".

"Другим традиционным мероприятием в дни работы депутатов на "Славянском базаре" является посещение представителями Парламентского собрания социальных учреждений Витебской области. В этом году парламентарии ознакомятся с работой ГУО "Социально-педагогический центр Витебского района. Детский социальный приют".

Кроме того, парламентарии проведут встречи с руководством районов города Витебска, посетят витебские образовательные учреждения и производственные предприятия, ознакомятся с работой туристическо-информационного центра Витебского района", - добавили в пресс-службе.-0-