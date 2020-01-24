"Сокровищницу мировой оперы" представят в Гомеле

24 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Музыкальная программа "Сокровищница мировой оперы" порадует любителей классики в Гомеле 4 февраля, рассказали корреспонденту БЕЛТА в областной филармонии.

Проникнуться атмосферой лирики и романтики, насладиться вокалом и теплым общением приглашают в Гомельский государственный колледж искусств имени Н.Соколовского. На сцене колледжа выступят солистка Гомельской областной филармонии Ольга Кузьменко (колоратурное сопрано) и солист Большого театра Беларуси Александр Краснодубский (баритон).

Концертная программа включает самые известные оперные арии. Будет звучать музыка Рубинштейна, Римского-Корсакова, Чайковского, Верди, Россини и других композиторов.

По словам организаторов, такие концерты всегда аншлаговые. Несколько лет они собирают полные залы и успели завоевать сердца гомельчан и гостей города. "Артисты дарят зрителям собственное тонкое видение характеров и образы героев прославленных опер", - отметили в филармонии.-0-