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23 февраля 2021, 13:45

Солдаты и техника в миниатюре - в Витебске открылась выставка частных коллекций о войне

23 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "История в миниатюре" сегодня открылась в Витебском областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева. Экспозиция приурочена ко Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Изготовление военно-исторической миниатюры и коллекционирование пользуется все большей популярностью у моделистов, любителей военной истории в целом. Миниатюра находит поклонников среди людей любого возраста и профессий. На выставке в Витебске представлено около 100 экспонатов из частных коллекций Владимира Удановского, Анатолия Шиловича и Леонида Ялова.

Условно выставку можно разделить на две части - одна представляет фигуры военнослужащих (масштаб 1:32), вторая - техники. "По фигурам солдат можно проследить развитие снаряжения, обмундирования, в том числе когда еще не было погон - с 1941 по 1943 год. Также представлены образцы танков, автомобильной техники, в основном ЗИС и ГАЗ. На плечи этих машин легло снабжение Красной армии, перевозка людей", - рассказал главный хранитель фондов музея Шмырева Денис Яковлев.

Один из интересных экспонатов выставки - грузовой автомобиль ЗИС, который умельцы переоборудовали для езды по железной дороге. Машина в годы войны использовалась вместо локомотива и перевозила боеприпасы. Также можно увидеть снегоуборочную машину в миниатюре, которая расчищала "Дорогу жизни" на Ладожском озере.

Выставка "История в миниатюре" будет работать в течение месяца.-0-

Фото Александра Хитрова

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