Солистка Большого театра Елена Сало даст концерт в честь Майи Кристалинской

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженная артистка Беларуси Елена Сало даст концерт в честь Майи Кристалинской 9 февраля в Большом театре Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Программа является частью цикла концертов "Портреты". На вечере прозвучат песни "Старый клен", "А за окном - то дождь, то снег…", "Мосты", "Нежность".

"Не буду раскрывать все карты. Просто приглашаю на концерт. Я очень хочу подарить хорошие эмоции, добрые воспоминания о чем-то дорогом и просто радость. Радость от встречи в Камерном зале Большого театра Беларуси", - поделилась Елена Сало.

"Все певцы учатся на примере своих коллег, наш музыкальный опыт создается из того, что мы слышим. Так произошло и в моей жизни. В детстве родители выписывали из Москвы и Ленинграда пластинки фирмы "Мелодия", и эта коллекция постепенно росла. А у бабушки в Украине был старый проигрыватель. Именно на нем я слушала певцов с красивыми по тембру голосами. У меня возникало ощущение, что исполнители - мои родственники, потому что сердце моментально отвечало на эти слова, музыку и эмоции, заложенные в них. Не могу забыть голоса Георга Отса или Марка Бернеса", - вспоминает заслуженная артистка.

Однако настоящим открытием для Елены Сало было услышать Майю Кристалинскую. "Она была из тех артистов, которые обладали огромным театральным потенциалом: она не только музыкально точно пела, но могла из любой композиции создать целый спектакль. Я влюбилась в голос Майи Кристалинской. Было слышно, что это добрый, открытый, щедрый человек. А когда прочитала ее биографию, поняла, что это еще и мужественная женщина, которая за свою любовь к музыке боролась всю жизнь, - отметила Елена Сало. - Когда-то по причине того, что она "распространяет лишнюю грусть на советской эстраде", ее попытались тихонечко убрать со сцены. Не понимая, что это именно та тихая и спокойная эмоция, которой так не хватает в жизни. А скрывать свои недомогания и все равно выходить на эстраду - какой силы это требует! И я проникаюсь судьбами своих героинь: всегда есть возможность взять что-нибудь хорошее из жизни другого, даже если это печальный опыт. Поэтому всегда смотрю на моих любимых певиц и понимаю, как многого нам не хватает в жизни. Нас захлестнула волна ненужной суеты. Хочется хоть ненадолго вернуться ко времени дворовых лавочек, где старики играли в домино, старушки поучали молодежь, а соседки болтали о том, какие делать на зиму закатки. То есть вспомнить обо всем хорошем, что мы теряем".

Аккомпанировать за роялем будет лауреат международного конкурса Анастасия Дубовская, в роли режиссера выступит Наталья Кузьменкова.-0-