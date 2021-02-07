Солисты Большого театра в День влюбленных исполнят самые романтичные композиции

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Mainstream.love" ко Дню святого Валентина пройдет 14 февраля в Большом театре Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

Большой театр предлагает провести День всех влюбленных в компании артистов. "Солисты оперы Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк в самый романтический день в году языком прекрасной музыки расскажут разные истории любви. В том числе поведают и свою: уже ни для кого не секрет, что исполнители муж и жена", - отметили организаторы.

"Для меня любовь - это поддержка близкого человека, искренняя вера, которая дарит крылья. Без этого все бессмысленно. Только с любимым тебе хорошо и комфортно, ты спокоен и абсолютно счастлив, - призналась Марта Данусевич. - Произведения, которые мы выбрали для этого вечера, конечно, о любви, доброте, внимании - обо всем, чего нам порой так остро не хватает в жизни".

Со сцены Камерного зала прозвучат арии и дуэты из опер и классических оперетт, музыка Арно Бабаджаняна, неаполитанские и украинские песни. "И это неудивительно, ведь Тарас Присяжнюк родом из Украины. Выбор программы неслучаен, эти произведения - одни из самых популярных, экспрессивных и романтичных, которые не так часто можно услышать в академическом театре. И этот праздничный день они сделают еще более красочным", - отметила артистка.

Зрители окунутся в романтическую атмосферу праздника сразу же - их ждет интересная цветочная фотозона, нестандартные программки концерта, дизайнерские решения в оформлении зала, интересные сценические находки. Ну и, конечно, музыка о любви, которая воодушевляет. Марта Данусевич и Тарас Присяжнюк подарят зрителям необычный концерт, поэтому и название у программы нестандартное - "Mainstream.love", говорящее не только о том, что главное в жизни - любовь, но и раскрывающее тайну еще одного сюрприза (во время вечера планируются прямые включения концерта).

Аккомпанировать за роялем будет лауреат международного конкурса Татьяна Иванова, партию на саксофоне исполнит Денис Поречин. В качестве ведущей выступит режиссер концерта Дарья Потатурко.-0-