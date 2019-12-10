Солисты из 16 стран выступят на Рождественском оперном форуме в Минске

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители 16 стран примут участие в Х Минском международном Рождественском оперном форуме, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора Большого театра Беларуси Владимир Рылатко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В Х Минском международном Рождественском оперном форуме примут участие 30 солистов из 16 стран мира", - сказал Владимир Рылатко.
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X Минский международный Рождественский оперный форум пройдет 12-18 декабря
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