"Солисты Москвы" и East-West Chamber Orchestra обменяются дирижерами на закрытии фестиваля Башмета

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдающиеся коллективы "Солисты Москвы" и East-West Chamber Orchestra вместе выступят на торжественном концерте, который 12 октября закроет XIV Международный фестиваль Юрия Башмета, сообщили БЕЛТА в дирекции фестиваля.

В этот вечер на сцене Белорусской государственной филармонии ансамбль "Солисты Москвы" во главе с народным артистом России Юрием Башметом и East-West Chamber Orchestra под управлением художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера выступят вместе. В первом отделении прозвучит музыка Грига и Чайковского. Во время исполнения дирижеры будут сменять друг друга. Так, маэстро Юрий Башмет встанет за дирижерский пульт East-West Chamber Orchestra. В свою очередь Ростислав Кример будет управлять ансамблем "Солисты Москвы".

Во втором отделение торжественного концерта на сцену поднимутся знаменитые российские актеры - Сергей Епишев и Ольга Смирнова. Артисты представят пьесу "Каменный гость" из цикла "Маленькие трагедии" Александра Пушкина. Музыкальным сопровождением станет музыка Боккерини, Воан-Уильямса, Тавенера, Турины, Моцарта и Локателли в исполнении "Солистов Москвы" под управлением Юрия Башмета.

Сергей Епишев - российский актер театра и кино. Он сотрудничал с Центром драматургии и режиссуры под руководством Алексея Казанцева и Михаила Рощина, а также с театром "Современник" и центром "Открытая сцена". За роль Варравина в постановке "Смерть Тарелкина" режиссера Алексея Казанцева артист в 2005 году был удостоен театральной премии "Московского комсомольца". Самая известная работа актера в кино - роль застенчивого помощника шеф-повара Левы Соловьева в популярном ситкоме "Кухня".

Ольга Смирнова хорошо знакома любителям российского кинематографа по фильмам "Стиляги", "Достоевский", "Ледокол", "О чем молчат девушки", "Легенды о Круге" и др.

XIV Международный фестиваль Юрия Башмета, как и прежде, стал ярким событием в культурной жизни Минска. На фестивальной сцене выступили выдающиеся музыканты, известные во всем мире, в том числе Лондонский Королевский филармонический оркестр, пианист Борис Березовский, эстонский дирижер Олари Элтс, турецкий пианист Фазыл Сай, испанская скрипачка Летиция Морено. Кроме того, публика услышала произведения эстонского композитора Эркки-Свен Тюйра и белорусского автора Дмитрия Лыбина.

Традиционным стал и концерт в минской подземке. "Ночь в метро. Модная версия" далеко за полночь собрала на станции "Петровщина" более 400 любителей классики. Вечер запомнился яркими дефиле девушек, вышедших на импровизированную сцену в национальных белорусских нарядах.

Фестиваль проводится в Беларуси ежегодно с 2006 года и является одним из наиболее значимых культурных событий. Организаторы - Министерство культуры, Минский городской исполнительный комитет и Ростислав Кример.-0-