Сольник Николая Носкова "Живой" прошел в Витебске: спасибо, это здорово!

19 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Одним из ярких и запоминающихся концертов, завершающих "Славянский базар в Витебске", стал сольник российского певца Николая Носкова, на котором зрители после каждой песни кричали "браво!", передает корреспондент БЕЛТА.

Возвращение на сцену заслуженного артиста России Николая Носкова с программой "Живой" прошло в Витебске с триумфом. Начать можно хотя бы с того, что зал стоя встречал артиста бурными аплодисментами в знак уважения и преклонения перед стойкостью его характера и его творческим упорством. Несколько лет назад певец перенес тяжелое заболевание, после которого, немного оправившись, приступил к концертной программе, которую сегодня и показал в фестивальном городе.

Николай Носков исполнил десяток своих самых известных композиций. Поклонники, заполнившие зрительный зал, с первых аккордов узнавали любимые песни и охотно подхватывали, когда артисту нужна была небольшая передышка. "Спасибо", "По пояс в небе", "Узнать тебя", "Доброй ночи", "Романс", "На меньшее я не согласен", "Свеча", "Я тебя прошу" и, конечно же, "Снег", "Я тебя люблю" - слова любой из этих песен зрители знали наизусть. Поклонники наслаждались потрясающим вокалом исполнителя, взрываясь аплодисментами и криками "браво" в паузах.

Певец сам вышел на сцену, но ему непросто было выдерживать на ногах весь концерт, потому он пел сидя. Что, впрочем, нисколько не портило впечатление. Даже напротив, зрители преклонялись перед силой духа артиста, композитора, исполнителя песен, от которых мурашки бегут по коже, сердце начинает отбивать ритм в такт мелодии, звучащей со сцены, а временами и пропускает два-три удара, когда Николай Носков берет высокие ноты все таким же проникновенным волшебным голосом.

Почитатели таланта певца приносили букеты цветов и складывали на сцену, посылая воздушные поцелуи, а Николай Носков отвечал им улыбкой, которая дорогого стоит. А когда он уходил со сцены под слова композиции "Это здорово" в исполнении публики, зал не мог не поблагодарить певца за концерт - такой большой и сердечный подарок. Этого артиста можно по праву считать ярким примером того, как сила искусства и любовь к песне помогают преодолевать любые невзгоды. Спасибо, Маэстро, мы любим вас, и это здорово!-0-