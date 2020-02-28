Сольный концерт директора "Славянского базара" пройдет в Витебске

28 февраля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске 29 февраля пройдет сольный концерт-шоу "Подарю тебе…" директора "Славянского базара" Глеба Лапицкого, сообщили БЕЛТА в Центре культуры "Витебск".

На сцену концертного зала "Витебск" поднимется не генеральный директор ЦК "Витебск" и руководитель международного фестиваля, а именинник, который решил провести свой день рождения среди дорогих и близких, друзей, коллег и любимой музыки. Глеб Лапицкий не давал концерты в Витебске более шести лет.

В программе вечера будут лиричные песни, веселье, смех. В концерте-шоу примут участие заслуженный любительский коллектив Беларуси хореографический ансамбль "Зорька", театр музыки и песни "Просторы", балет "Сенсация", студия сценического мастерства "Арт-проект", симфонический оркестр под управлением Владимира Белявского Витебского государственного музыкального колледжа имени И.И. Соллертинского и другие коллективы.-0-